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Президент Ильхам Алиев: То, что наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф

Президент Ильхам Алиев: То, что наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф С полной уверенностью могу сказать: то, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия и они пресекаются.
Внутренняя политика
23 сентября 2024 г. 13:32
Президент Ильхам Алиев: То, что наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф

С полной уверенностью могу сказать: то, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия и они пресекаются.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

Отметив, что охрана границ защитит нас от внешних рисков, глава государства подчеркнул, что в Азербайджане внутренних рисков нет. "В Азербайджане на протяжении долгих лет обеспечиваются безопасность, спокойствие, и стабильность может служить примером для всего мира. Все знают, что ни одно государство не может развиваться без стабильности. Сегодня все прекрасно видят положение стран с нарушенной стабильностью и их судьбу. Стабильность – это главное условие для безопасности, развития, привлечения иностранных инвестиций", - добавил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Closed land borders saved us from many major disasters
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Quru sərhədlərimizin bağlı olması bizi çox böyük fəlakətlərdən xilas etdi

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