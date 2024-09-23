Президент Ильхам Алиев: То, что наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф

Президент Ильхам Алиев: То, что наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф

С полной уверенностью могу сказать: то, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия и они пресекаются.

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С полной уверенностью могу сказать: то, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия и они пресекаются. Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва. Отметив, что охрана границ защитит нас от внешних рисков, глава государства подчеркнул, что в Азербайджане внутренних рисков нет. "В Азербайджане на протяжении долгих лет обеспечиваются безопасность, спокойствие, и стабильность может служить примером для всего мира. Все знают, что ни одно государство не может развиваться без стабильности. Сегодня все прекрасно видят положение стран с нарушенной стабильностью и их судьбу. Стабильность – это главное условие для безопасности, развития, привлечения иностранных инвестиций", - добавил президент Ильхам Алиев. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Closed land borders saved us from many major disasters