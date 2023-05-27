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Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Кяльбаджарский район

Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Кяльбаджарский район 27 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Кяльбаджарский район.
Внутренняя политика
27 мая 2023 г. 14:20
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Кяльбаджарский район

27 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Кяльбаджарский район.

Как сообщает Report, глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента сел Яншаг и Заллар Кяльбаджарского района, а также в открытии малых гидроэлектростанций "Гамышлы" и "Мейдан" ОАО "Азерэнержи".

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о тоннелях, построенных на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису протяженностью 82 километра, и, в целом, о работах, проделанных на этой дороге и на дороге Кяльбаджар-Лачын протяженностью 76 километров с ноября 2021 года по май 2023 года.

Глава государства также принял участие в открытии в Кяльбаджаре военного госпиталя, закладке фундамента жилого квартала и школы на 960 ученических мест.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan Ilham Aliyev visits Kalbajar district
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər rayonuna səfər edib

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