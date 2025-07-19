Президент Ильхам Алиев: Шушинский медиафорум уже приобрел традиционный характер

Шушинский медиафорум уже приобрел традиционный характер. Надеюсь, эта традиция будет продолжена, и со временем число гостей будет расти, а география охвата - расширяться.

Шушинский медиафорум уже приобрел традиционный характер. Надеюсь, эта традиция будет продолжена, и со временем число гостей будет расти, а география охвата - расширяться.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме.

"Все это свидетельствует о том, что существует большая потребность в открытых дискуссиях, обсуждениях, которые должны вестись в атмосфере открытости. Мы должны обсуждать не только вопросы, касающиеся повестки дня медиасообщества, но и темы, имеющие отношение к глобальной повестке", - отметил глава государства.