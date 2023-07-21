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Президент Ильхам Алиев: Шуша - уникальное место

Президент Ильхам Алиев: Шуша - уникальное место Восстановление Шуши уже началось. Некоторое время назад был утверждён генплан, и сейчас началось строительство первых жилых объектов. Эти проекты позволят жителям Шуши вернуться в свои дома.
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 21:55
Президент Ильхам Алиев: Шуша - уникальное место

Восстановление Шуши уже началось. Некоторое время назад был утверждён генплан, и сейчас началось строительство первых жилых объектов. Эти проекты позволят жителям Шуши вернуться в свои дома.

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Отметив, что Шуша официально объявлена культурной столицей Азербайджана, глава государства подчеркнул: "Мы ожидаем большой поток туристов со всего мира в это уникальное место, потому что история, культура, архитектура и климат Шуши - это действительно большое достояние для нашей страны".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Şuşa unikal, misilsiz məkandır"

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