Президент Ильхам Алиев: Шуша - уникальное место

Восстановление Шуши уже началось. Некоторое время назад был утверждён генплан, и сейчас началось строительство первых жилых объектов. Эти проекты позволят жителям Шуши вернуться в свои дома.

Восстановление Шуши уже началось. Некоторое время назад был утверждён генплан, и сейчас началось строительство первых жилых объектов. Эти проекты позволят жителям Шуши вернуться в свои дома.

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Отметив, что Шуша официально объявлена культурной столицей Азербайджана, глава государства подчеркнул: "Мы ожидаем большой поток туристов со всего мира в это уникальное место, потому что история, культура, архитектура и климат Шуши - это действительно большое достояние для нашей страны".