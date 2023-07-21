Президент: Город Шуша – символ нашего мужества

Шуша уже официально является культурной столицей Азербайджана.

Город Шуша – символ нашего мужества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Отметив, что в Шуше уже проводится ряд международных мероприятий – международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", Дни поэзии Вагифа и др., глава государства сказал, что несмотря на целенаправленное разрушение города во время оккупации, он сохранил свою самобытность.