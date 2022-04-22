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Президент Ильхам Алиев: Этот съезд по праву называется съездом Победы

Президент Ильхам Алиев: Этот съезд по праву называется съездом Победы "Сегодня в свободном Карабахе, в свободной Шуше мы проводим Съезд азербайджанцев мира. Этот съезд по праву называется Съедом Победы, потому что впервые после исторической Победы азербайджанцы всего мира собрались, чтобы провести съезд. И в целом, п
Внутренняя политика
22 апреля 2022 г. 12:07
Президент Ильхам Алиев: Этот съезд по праву называется съездом Победы
Ильхам Алиев

"Сегодня в свободном Карабахе, в свободной Шуше мы проводим Съезд азербайджанцев мира. Этот съезд по праву называется Съездом Победы, потому что впервые после исторической победы азербайджанцы всего мира собрались, чтобы провести его. И в целом, победа к лицу нашему народу".

Как сообщает Report, об этом сказал 22 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на V Съезде азербайджанцев мира в городе Шуша.

"Вы приехали сюда по Дороге Победы, название мероприятия - Съезд Победы. В настоящее время в разных уголках страны, в первую очередь на освобожденных территориях, строятся музеи Победы", - сказал президент.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: "The name of this congress is the Victory Congress, and it is natural"
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Bu qurultayın adı Zəfər qurultayıdır və bu, təbiidir"

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