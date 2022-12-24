Президент Ильхам Алиев: Два года назад мы, с честью выполнив свою историческую миссию, восстановили справедливость

Президент Ильхам Алиев: Два года назад мы, с честью выполнив свою историческую миссию, восстановили справедливость

В течение года произошло много важных событий. Мы вынуждены были провести военную операцию на азербайджано-армянской границе. В результате этой военной операции наши исторические города сегодня уже находятся в зоне визуальной видимости.

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Оккупация Карабаха и Восточного Зангезура стала нашей очередной трагедией. То есть посмотрите, с какими бедами столкнулся наш народ только в ХХ веке. Но он не сломился, не согнулся, не утратил веры, собрался с силами и в результате добился поставленной цели. Два года назад мы, с честью выполнив свою историческую миссию, восстановили справедливость, изгнали врагов с наших земель, восстановили территориальную целостность Азербайджана. Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана. «Сегодня мы живем, созидаем, творим на освобожденных землях, устраняем разрушения и стараемся показать миру: приезжайте, посмотрите, раскройте глаза, эти зверства совершил ваш любимый армянский народ. Эти преступления совершили не какие-то инопланетяне, а ваш любимый и находящийся под вашим покровительством армянский народ. Это он разрушил мечети, исторические памятники, могилы, совершил небывалый вандализм. То же самое они совершили и в Западном Азербайджане. Просто эти земли все еще не находятся под контролем, поэтому мировая общественность не видит или не хочет видеть этого. Так же, как фактически никем не подтверждались зверства армян в Карабахе», - отметил глава государства. Подчеркнув, что хотя на оккупированные в то время земли дважды была направлена миссия ОБСЕ по изучению фактов, президент Ильхам Алиев сказал, что глядя на их доклад, мы вновь видим двойные стандарты. Подпишитесь на наш Telegram канал