О нас

Президент Ильхам Алиев: Сентябрьские столкновения застрахуют нас от больших проблем в будущем

Президент Ильхам Алиев: Сентябрьские столкновения застрахуют нас от больших проблем в будущем В течение года произошло много важных событий. Мы вынуждены были провести военную операцию на азербайджано-армянской границе. В результате этой военной операции наши исторические города сегодня уже находятся в зоне визуальной видимости.
Внутренняя политика
24 декабря 2022 г. 18:04
Президент Ильхам Алиев: Сентябрьские столкновения застрахуют нас от больших проблем в будущем

В течение года произошло много важных событий. Мы вынуждены были провести военную операцию на азербайджано-армянской границе. В результате этой военной операции наши исторические города сегодня уже находятся в зоне визуальной видимости.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

«Сегодня мы уже находимся на берегу Бала Гейча. Сегодня мы видим озеро Гейча без бинокля. Во-первых, считаю, что это справедливо. Во-вторых, сентябрьские столкновения застрахуют нас от больших проблем в будущем. Поскольку в Армении поднимают голову реваншистские силы – как во власти, так и в оппозиции – для нас это фактически одно и то же. Потому что сознание общественности в Армении настолько отравлено, азербайджанофобия получила настолько широкий размах, что там фактически не осталось человека с нормальным мышлением – я имею в виду политическую сферу. Поэтому они живут реваншистскими идеями. Они снова надеются, что кто-то придет и будет вместо них воевать с нами, а они, спрятавшись как всегда за тем или иным покровителем, вновь будут осуществлять против нас свои коварные планы», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал: «Для того, чтобы застраховаться от этого, мы обязательно должны были овладеть более благоприятными позициями вдоль азербайджано-армянской границы, и мы добились этого».

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Sentyabr əməliyyatı bizi gələcəkdə böyük problemlərdən sığortalayacaq"

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
22 декабря 2022 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi