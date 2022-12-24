Президент Ильхам Алиев: Сентябрьские столкновения застрахуют нас от больших проблем в будущем

В течение года произошло много важных событий. Мы вынуждены были провести военную операцию на азербайджано-армянской границе. В результате этой военной операции наши исторические города сегодня уже находятся в зоне визуальной видимости.

В течение года произошло много важных событий. Мы вынуждены были провести военную операцию на азербайджано-армянской границе. В результате этой военной операции наши исторические города сегодня уже находятся в зоне визуальной видимости.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

«Сегодня мы уже находимся на берегу Бала Гейча. Сегодня мы видим озеро Гейча без бинокля. Во-первых, считаю, что это справедливо. Во-вторых, сентябрьские столкновения застрахуют нас от больших проблем в будущем. Поскольку в Армении поднимают голову реваншистские силы – как во власти, так и в оппозиции – для нас это фактически одно и то же. Потому что сознание общественности в Армении настолько отравлено, азербайджанофобия получила настолько широкий размах, что там фактически не осталось человека с нормальным мышлением – я имею в виду политическую сферу. Поэтому они живут реваншистскими идеями. Они снова надеются, что кто-то придет и будет вместо них воевать с нами, а они, спрятавшись как всегда за тем или иным покровителем, вновь будут осуществлять против нас свои коварные планы», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал: «Для того, чтобы застраховаться от этого, мы обязательно должны были овладеть более благоприятными позициями вдоль азербайджано-армянской границы, и мы добились этого».