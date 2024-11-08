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Ильхам Алиев: Сейчас на земле Карабаха не осталось и следа от сепаратистов

Ильхам Алиев: Сейчас на земле Карабаха не осталось и следа от сепаратистов Мы освободили от оккупации Агдамский, Кяльбаджарский и Лачынский районы без единого выстрела. В результате целенаправленной и продуманной политики, решительных шагов, сделанных после этого, мы значительно укрепили свои политические, стратегические и военн
Внутренняя политика
8 ноября 2024 г. 12:40
Ильхам Алиев: Сейчас на земле Карабаха не осталось и следа от сепаратистов

Мы освободили от оккупации Агдамский, Кяльбаджарский и Лачынский районы без единого выстрела. В результате целенаправленной и продуманной политики, решительных шагов, сделанных после этого, мы значительно укрепили свои политические, стратегические и военно-стратегические позиции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня Победы.

Отметив, что судьба группы сепаратистов и стоящих за ними лиц в Карабахе и Армении стала ясна после того, как Азербайджан обеспечил контроль над важными высотами, глава государства подчеркнул, что им был предоставлен выбор, но они все равно не приняли правильного решения: "Проведенная в сентябре 2023 года всего за несколько часов антитеррористическая операция преподала им очередной урок. В результате сепаратизму был положен конец раз и навсегда. А сейчас на земле Карабаха не осталось и следа от сепаратистов".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: No trace or sign of separatists remains in the lands of Karabakh
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: İndi Qarabağ torpağında separatçıların izi, tozu da qalmayıb

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