Ильхам Алиев: Сейчас на земле Карабаха не осталось и следа от сепаратистов

Мы освободили от оккупации Агдамский, Кяльбаджарский и Лачынский районы без единого выстрела. В результате целенаправленной и продуманной политики, решительных шагов, сделанных после этого, мы значительно укрепили свои политические, стратегические и военн

Мы освободили от оккупации Агдамский, Кяльбаджарский и Лачынский районы без единого выстрела. В результате целенаправленной и продуманной политики, решительных шагов, сделанных после этого, мы значительно укрепили свои политические, стратегические и военно-стратегические позиции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня Победы.

Отметив, что судьба группы сепаратистов и стоящих за ними лиц в Карабахе и Армении стала ясна после того, как Азербайджан обеспечил контроль над важными высотами, глава государства подчеркнул, что им был предоставлен выбор, но они все равно не приняли правильного решения: "Проведенная в сентябре 2023 года всего за несколько часов антитеррористическая операция преподала им очередной урок. В результате сепаратизму был положен конец раз и навсегда. А сейчас на земле Карабаха не осталось и следа от сепаратистов".