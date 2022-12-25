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Президент Ильхам Алиев: Сегодня воля, решимость, несгибаемый дух нашего народа не сходят с уст людей

Президент Ильхам Алиев: Сегодня воля, решимость, несгибаемый дух нашего народа не сходят с уст людей В период оккупации зачастую и у меня уже складывалось такое мнение, что в мире нет справедливости. Уверен, что абсолютное большинство азербайджанского народа разделяло это мнение, потому что трудно было представить, что несправедливость может достичь тако
Внутренняя политика
25 декабря 2022 г. 01:04
Президент Ильхам Алиев: Сегодня воля, решимость, несгибаемый дух нашего народа не сходят с уст людей

В период оккупации зачастую и у меня уже складывалось такое мнение, что в мире нет справедливости. Уверен, что абсолютное большинство азербайджанского народа разделяло это мнение, потому что трудно было представить, что несправедливость может достичь такой степени. То есть, несмотря на то, что мы были абсолютно правы, нам приходилось сталкиваться с такой несправедливостью против нас, что не укладывалось ни в какие рамки.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

"Но вера и вера в справедливость в руках самих людей. Мы добились справедливости собственными силами, ценой жизни и крови наших шехидов, самоотверженности наших гази, благодаря единству всего народа, армии, восстановили справедливость, показали небывалый пример в мировом масштабе. Наша военная операция изучается сегодня в ведущих высших военных училищах мира, в то же время воля, решимость, несгибаемый дух нашего народа не сходят с уст людей", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Xalqımızın iradəsi, əzmkarlığı, əyilməz ruhu bu gün dillər əzbəri olub"

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