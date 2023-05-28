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Президент Ильхам Алиев: сегодня независимое Азербайджанское государство способно добиться любого результата

Президент Ильхам Алиев: сегодня независимое Азербайджанское государство способно добиться любого результата Сегодня двойной праздник, потому что сегодня жители города Лачын после долгого перерыва вернулись в свой родной город, и я хочу поздравить с этим и вас, и весь азербайджанский народ.
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 11:09
Президент Ильхам Алиев: сегодня независимое Азербайджанское государство способно добиться любого результата

Сегодня двойной праздник, потому что сегодня жители города Лачын после долгого перерыва вернулись в свой родной город, и я хочу поздравить с этим и вас, и весь азербайджанский народ.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

Подчеркнув, что организация этой встречи 28 Мая имеет большой символический смысл, глава государства отметил: "Сегодня независимое азербайджанское государство в достаточной степени укрепило свои позиции и в мировом масштабе, в то же время сегодня независимое Азербайджанское государство способно добиться любого результата".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti istənilən nəticəni əldə etməyə qadirdir

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