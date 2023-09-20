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Президент Ильхам Алиев: Сегодня для простых людей, живущих в Карабахе, создан новый исторический шанс

Президент Ильхам Алиев: Сегодня для простых людей, живущих в Карабахе, создан новый исторический шанс Сегодня для простых людей, живущих в Карабахе, создан новый исторический шанс. Они не должны упустить этот шанс.
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 22:25
Президент Ильхам Алиев: Сегодня для простых людей, живущих в Карабахе, создан новый исторический шанс

Сегодня для простых людей, живущих в Карабахе, создан новый исторический шанс. Они не должны упустить этот шанс.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу 20 сентября.

Глава государства отметил, что мы к этому готовы и азербайджанский народ это знает.

"Убежден, что армянский народ тоже знает, что я верен своим словам. Мы предлагаем это, и я надеюсь, что наше предложение будет принято. Потому что это предложение основано на логике, исторической справедливости, международном праве и будущем развитии, рассчитано на будущее развитие", - добавил президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President: Today, a new historic chance has been created for ordinary people living in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Bu gün Qarabağda yaşayan sadə insanlar üçün yeni tarixi bir şans yaradılıb"

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