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Президент: Сегодня Азербайджан ни от кого не зависит и не будет зависеть

Президент: Сегодня Азербайджан ни от кого не зависит и не будет зависеть Все необходимые меры для дальнейшего укрепления нашей армии будут приниматься и впредь. Враги Азербайджана знают и видят это, они должны знать и должны видеть это.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 13:56
Президент: Сегодня Азербайджан ни от кого не зависит и не будет зависеть

Все необходимые меры для дальнейшего укрепления нашей армии будут приниматься и впредь. Враги Азербайджана знают и видят это, они должны знать и должны видеть это.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил 23 июня на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Отметив, что именно поэтому любая провокация против нас не остается без ответа, на каждую провокацию следует достойный ответ, глава государства сказал: "Сегодня Азербайджан является одной из тех стран, которая сама определяет свою судьбу, ни от кого не зависит и не будет зависеть, открыто говорит свое слово и проводит независимую политику. То есть наша страна независима в подлинном смысле этого слова, потому что она способна вести независимую политику, и именно наш военный потенциал, в первую очередь, дает нам эту силу".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Today, Azerbaijan does not and will not depend on anyone
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Bu gün Azərbaycan heç kimdən asılı deyil və olmayacaq"

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