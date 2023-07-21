Президент: С первых часов Второй Карабахской войны руководство и народ Турции стояли с нами плечом к плечу

Президент: С первых часов Второй Карабахской войны руководство и народ Турции стояли с нами плечом к плечу

С первых часов Второй Карабахской войны руководство Турции и ее народ стояли плечом к плечу с нами. Большую поддержку нам оказало заявление президента Эрдогана в первые часы Карабахской войны о том, что Азербайджан не одинок.

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С первых часов Второй Карабахской войны руководство Турции и ее народ стояли плечом к плечу с нами. Большую поддержку нам оказало заявление президента Эрдогана в первые часы Карабахской войны о том, что Азербайджан не одинок. Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". "Эту моральную поддержку от наших братьев мы чувствовали все 44 дня. Президент Эрдоган несколько раз публично заявлял о позиции Турции, и другие представители государства также выражали свое мнение по этому вопросу. Это стало для нас большой моральной и политической поддержкой", - отметил президент Азербайджана. Подпишитесь на наш Telegram канал