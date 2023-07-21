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Президент: С первых часов Второй Карабахской войны руководство и народ Турции стояли с нами плечом к плечу

Президент: С первых часов Второй Карабахской войны руководство и народ Турции стояли с нами плечом к плечу С первых часов Второй Карабахской войны руководство Турции и ее народ стояли плечом к плечу с нами. Большую поддержку нам оказало заявление президента Эрдогана в первые часы Карабахской войны о том, что Азербайджан не одинок.
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 16:25
Президент: С первых часов Второй Карабахской войны руководство и народ Турции стояли с нами плечом к плечу

С первых часов Второй Карабахской войны руководство Турции и ее народ стояли плечом к плечу с нами. Большую поддержку нам оказало заявление президента Эрдогана в первые часы Карабахской войны о том, что Азербайджан не одинок.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Эту моральную поддержку от наших братьев мы чувствовали все 44 дня. Президент Эрдоган несколько раз публично заявлял о позиции Турции, и другие представители государства также выражали свое мнение по этому вопросу. Это стало для нас большой моральной и политической поддержкой", - отметил президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: From the first hours of the Second Karabakh War, Türkiye, its people and its leader were side by side with us
Версия на азербайджанском языке Prezident: “İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk saatlarından Türkiyə rəhbərliyi və xalqı bizimlə çiyin-çiyinə dayanmışdı”

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