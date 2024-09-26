Президент Ильхам Алиев: С начала года экономическое развитие находится на ожидаемом уровне

С начала года экономическое развитие находится на ожидаемом уровне.

С начала года экономическое развитие находится на ожидаемом уровне.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на совещании, посвященном экономическим вопросам.

Подчеркнув, что экономический рост составляет 4,3 процента, глава государства отметил: "Анализируя сегодняшние процессы в мире и глядя на геополитическую ситуацию в целом, могу сказать, что это очень позитивный показатель. Темпы экономического развития превышают аналогичные показатели многих развитых стран".