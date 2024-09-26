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Президент Ильхам Алиев: С начала года экономическое развитие находится на ожидаемом уровне

Президент Ильхам Алиев: С начала года экономическое развитие находится на ожидаемом уровне С начала года экономическое развитие находится на ожидаемом уровне.
Внутренняя политика
26 сентября 2024 г. 15:20
Президент Ильхам Алиев: С начала года экономическое развитие находится на ожидаемом уровне

С начала года экономическое развитие находится на ожидаемом уровне.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на совещании, посвященном экономическим вопросам.

Подчеркнув, что экономический рост составляет 4,3 процента, глава государства отметил: "Анализируя сегодняшние процессы в мире и глядя на геополитическую ситуацию в целом, могу сказать, что это очень позитивный показатель. Темпы экономического развития превышают аналогичные показатели многих развитых стран".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: The economic development has been at the expected level since beginning of the year
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: İlin əvvəlindən iqtisadi inkişaf gözlənilən səviyyədədir

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