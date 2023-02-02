Президент Ильхам Алиев: Румыния и Азербайджан развивают свои связи на основе стратегического партнерства

Mы встречались с Вами (Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом – ред.) в Бухаресте, и я рад, что спустя месяц Вы прибыли в Азербайджан с официальным визитом. Это говорит о том, что политический диалог на высоком уровне между нашими странами идет весьма акт

Mы встречались с Вами (Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом – ред.) в Бухаресте, и я рад, что спустя месяц Вы прибыли в Азербайджан с официальным визитом. Это говорит о том, что политический диалог на высоком уровне между нашими странами идет весьма активно, а обсуждаемые вопросы отвечают интересам обеих стран.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

Глава государства сказал: «Румыния и Азербайджан на протяжении многих лет развивают свои связи на основе стратегического партнерства. Подписаны два документа о стратегическом партнерстве. Вопросы, которые мы сегодня обсудили и решили, действительно имеют стратегическое значение. Наши политические связи находятся на очень высоком уровне, и взаимные визиты еще раз демонстрируют это».