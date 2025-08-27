О нас

Президент Ильхам Алиев: Роспуск Минской группы был одним из условий, выдвинутых Азербайджаном на самых первых этапах переговоров

Роспуск Минской группы был одним из условий, выдвинутых Азербайджаном на самых первых этапах переговоров.
Внутренняя политика
27 августа 2025 г. 10:16
Президент Ильхам Алиев: Роспуск Минской группы был одним из условий, выдвинутых Азербайджаном на самых первых этапах переговоров

Роспуск Минской группы был одним из условий, выдвинутых Азербайджаном на самых первых этапах переговоров.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

"Наша логика основывалась на том, что Минская группа была создана ОБСЕ в 1992 году для урегулирования карабахского конфликта. Поэтому, когда Армения официально признает Карабах частью Азербайджана, и когда они говорят, что конфликт исчерпан, это означает, что юридическое существование Минской группы является абсурдным. А если они настаивают на ее сохранении, это означает, что у них все еще есть территориальные претензии на Карабах. Именно эта логика легла в основу нашей позиции, и нам потребовалось много времени и усилий, чтобы убедить Армению согласиться с тем, что обе стороны должны написать письмо в ОБСЕ о роспуске Минской группы, что и произошло в присутствии президента Трампа. Итак, процесс начался, и это станет юридической смертью Минской группы, поскольку она уже почти пять лет не функционирует", - сказал глава государства.

Версия на английском языке President: Dissolving Minsk Group was one of Azerbaijan’s early demands
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Minsk qrupunun ləğvi Azərbaycan tərəfindən danışıqların ilkin mərhələlərində irəli sürülmüş şərtlərdən biri idi

