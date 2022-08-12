Президент Ильхам Алиев рассказал об операции "Возмездие"

"Армянская сторона в очередной раз прибегла к вооруженной провокации, в результате которой погиб наш военнослужащий. Да упокоит Всевышний души всех наших шехидов. Но все увидели и должны видеть, что кровь наших шехидов не осталась неотмщенной. Мы немедлен

"Армянская сторона в очередной раз прибегла к вооруженной провокации, в результате которой погиб наш военнослужащий. Да упокоит Всевышний души всех наших шехидов. Но все увидели и должны видеть, что кровь наших шехидов не осталась неотмщенной. Мы немедленно провели операцию "Возмездие", отомстив за нашего шехида и серьезно наказав противника".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в поселке Басгал, отвечая на вопрос корреспондента Азербайджанского телевидения об очередной провокации, совершенной армянами в начале августа.

Отметив, что продолжавшаяся несколько часов операция "Возмездие" являлась мерой наказания, глава государства подчеркнул, что пролитая кровь азербайджанского шехида дорого обошлась врагам, и они не должны забывать об этом: "Если они вновь совершат подобную провокацию, ответ будет таким же. Никто не может помешать нам, никто не может остановить нас".