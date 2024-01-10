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Президент Ильхам Алиев раскрыл основные факторы, обусловившие проведение в феврале внеочередных выборов

Президент Ильхам Алиев раскрыл основные факторы, обусловившие проведение в феврале внеочередных выборов Глава государства Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам раскрыл основные факторы, обусловившие проведение внеочередных президентских выборов, назначенных на 7 февраля.
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 21:20
Президент Ильхам Алиев раскрыл основные факторы, обусловившие проведение в феврале внеочередных выборов

Глава государства Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам раскрыл основные факторы, обусловившие проведение внеочередных президентских выборов, назначенных на 7 февраля.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев отметил, что это в первую очередь связано с началом новой эпохи после сентябрьских событий.

Он подчеркнул, что вторая причина связана с важностью того, чтобы выборы, которые впервые в период независимости будут проведены на всей территории страны, были именно президентскими выборами.

Касаясь другой причины, глава государства сказал: "Исполнилось 20 лет моей деятельности в качестве президента. И это тоже определенный период, и это мы должны принять как некий итог. Проведение спустя 20 лет президентских выборов, естественно, подытожит и этот хронологический период".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev outlines main reasons behind conditions for snap election to be held in February
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı fevralda keçiriləcək növbədənkənar seçkiləri şərtləndirən əsas amilləri açıqlayıb

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