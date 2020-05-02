​Президент Ильхам Алиев: Прогресс без реформ невозможен

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/4fc52d5dbe36a6b7c2f7fec72af159c0/651cbe2d-5a38-4380-a60c-ac1316119773_292.jpg

"В предстоящие годы будут предприняты важные шаги в деле усовершенствования, модернизации политической системы, построения политических отношений в Азербайджане на здоровой основе".

Как передает Report, об этом 1 мая заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день в стране осуществляются широкомасштабные реформы в политической сфере: "Могу сказать, что в период независимости до сих пор по масштабам и результатам не наблюдалось проведения реформ такого уровня. Политический диалог, предложенный властью, можно сказать, происходит, и мы уже видим первые позитивные проявления этого диалога. Можно сказать, все основные политические силы нашей страны присоединились к диалогу и выразили к нему позитивное отношение. Таким образом, считаю, что в предстоящие годы будут предприняты важные шаги в деле усовершенствования, модернизации политической системы, построения политических отношений в Азербайджане на здоровой основе. Должен еще раз отметить, что никто в Азербайджане не должен преследоваться из-за политических взглядов, политической принадлежности, политической деятельности.

В то же время устойчивое развитие нашей страны невозможно без проведения экономических реформ. Еще несколько лет назад я сказал, что нам необходимо подготовиться к постнефтяному периоду, и этот период по сути уже наступил. Потому что кризис, наблюдаемый на нефтяных рынках, очень негативно повлиял на доходы, можно сказать, всех стран, богатых нефтью. Поэтому наша основная цель заключается в развитии ненефтяного сектора, и достигнутые в этом направлении результаты опираются именно на реформы, являются результатом проведенных реформ. Именно в результате прозрачности, точности и реформ объем бюджетных поступлений в прошлом году увеличился сверх прогноза на 1 миллиард манатов, и в значительной степени эти средства позволили реализовать многие социальные проекты. Итоги первого квартала нынешнего года свидетельствуют о том, что, несмотря на пандемию, есть экономический рост. Правда, он измеряется очень маленькими цифрами – 1,1 процента. Однако в ходе недавней встречи с руководством Европейского банка реконструкции и развития выяснилось, что во многих странах сегодня наблюдается экономический спад. Он не исключен и у нас, так как пандемия оказала очень большое негативное влияние на экономику страны. Но во всяком случае итоги первого квартала показывают, что экономика увеличилась на 1,1 процента, а ненефтяная экономика – более чем на 3 процента. Основная причина всего этого – проведенные реформы, что позволяет нам осуществлять широкомасштабные программы в социальной сфере, в том числе в прошлом году было улучшено социальное положение 4,2 миллиона человек, значительно увеличились минимальная заработная плата, минимальные пенсии, пособия. В связи с коронавирусом в нынешнем году было обеспечено принятие дополнительных мер в этом направлении. Эти шаги еще раз продемонстрировали, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Это всегда должно расцениваться как основная цель, основной фактор во всех делах и для органов прокуратуры", - сказал Ильхам Алиев.