Президент Ильхам Алиев присвоил трем лицам почетные звания

Президент Ильхам Алиев присвоил трем лицам почетные звания

14 ноября, 2019 20:25

https://report.az/storage/news/111584b72327f3b4d4d6de0b31f63fd1/4959c838-fcc6-499b-a0da-fa65fe8c80cd_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям культуры, имеющим заслуги в укреплении азербайджано-российских культурных связей. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в укреплении культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим деятелям культуры Российской Федерации: "Заслуженный деятель искусств" Магомедову Джамбулату Мусаевичу "Заслуженный артист" Гаджиевой Фатиме Тагировне Хадулаеву Мутаю Хадулаевичу

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