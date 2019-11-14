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Президент Ильхам Алиев присвоил трем лицам почетные звания

Президент Ильхам Алиев присвоил трем лицам почетные звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям культуры, имеющим заслуги в укреплении азербайджано-российских культурных связей.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в укреплении культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим деятелям культуры Российской Федерации:

"Заслуженный деятель искусств"

Магомедову Джамбулату Мусаевичу

"Заслуженный артист"

Гаджиевой Фатиме Тагировне

Хадулаеву Мутаю Хадулаевичу

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