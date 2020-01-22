Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Всемирного экономического форума - ФОТО

21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в заседании на тему «Новый взгляд для Евразии – партнерство ради устойчивого развития».

Как сообщает "Report", на заседании были обсуждены вопросы сотрудничества между странами Евразии. Также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в торговой, энергетической, транспортной сферах, было подчеркнуто значение четвертой промышленной революции для региона.

В заседании приняли участие Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Грузии Георгий Гахария, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти и другие влиятельные гости.