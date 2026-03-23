Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса "Ширван Агро" в Шамахы

    Внутренняя политика
    • 23 марта, 2026
    • 12:28
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы

    23 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса "Ширван Агро" в Шамахинском районе.

    Как сообщает Report, глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов проинформировал главу государства о комплексе.

    Было отмечено, что целью создания комплекса, занимающего площадь около 100 гектаров, является содействие обеспечению населения страны высококачественной молочной и мясной продукцией, ее экспорту, а также развитию региона, в частности росту занятости в Шамахы и окрестных районах.

    В комплексе имеются условия для содержания 9 тыс. голов скота – 3200 голов молочного, 3 тыс. голов мясного крупного рогатого скота и 2800 голов телят. В настоящее время здесь содержится скот голштино-фризской, лимузинской, абердин-ангусской и других пород.

    Оборудованный новейшими технологиями и управляемый с помощью инструментов искусственного интеллекта этот комплекс является одним из крупнейших животноводческих предприятий в Кавказском регионе и на пространстве СНГ.

    Это первый в нашей стране животноводческий комплекс, использующий альтернативную и зеленую энергию.

    В комплексе с целью подготовки высококвалифицированных кадров также будет функционировать Учебно-образовательный центр, где будут обучать применению передовых мировых технологий.

    На предприятии созданы крупнейшие в Азербайджане и на Южном Кавказе карусельные доильные установки, а также системы параллельного доения. На каждой доильной точке установлен онлайн-анализатор качества молока. Создана передовая в стране система для быстрого охлаждения молока с 32 до 4 градусов, а также Репродуктивный центр, функционирующий на основе новейшего в мире генетического материала и обеспечивающий увеличение объема производства молока.

    Имеется инновационная система управления стадом для ранней диагностики заболеваний среди содержащихся животных и их быстрого лечения. Здесь применяется специальная система взвешивания для мониторинга развития стада в режиме реального времени, эффективного управления откормом и электронного расчета веса.

    Для идентификации животных и регистрации состояния их здоровья, а также определения точного времени оплодотворения используются электронные ошейники AfiCollar.

    В комплексе также функционирует кормовой центр, который оснащен инновационным и специальным стационарным оборудованием. Здесь же создан пункт убоя, оснащенный инновационными системами и имеющий камеру Dry Age.

    На предприятии работой обеспечены более 200 жителей Шамахы и окрестных районов. На территории комплекса также имеется жилое здание для приезжающих работать из других районов и иностранных специалистов.

    Х Х Х

    Затем глава государства встретился с сотрудниками предприятия.

    Выступая на встрече, президент Ильхам Алиев сказал:

    - Поздравляю. Мы создаем сотни рабочих мест, прекрасные условия. Это предприятие имеет огромное значение для развития сельского хозяйства как в Шамахинском районе, так и в нашей стране в целом. Это крупнейшее мясо-молочное хозяйство не только в Азербайджане, но и на Южном Кавказе. В настоящее время у нас ведется работа по сокращению объемов импорта. Мы должны на 100 процентов обеспечивать себя мясом, молоком, молочной продукцией. Мы близки к этому, но пока нам не удалось достичь цели. Запуск таких хозяйств обеспечит достижение этой цели, и в будущем мы сможем даже экспортировать мясо и молочную продукцию.

    Конечно, здесь и условия труда прекрасные. Могу особо отметить, что этот комплекс является одним из самых современных в области сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь применяются технологии ведущих компаний. Здесь применяется деловой подход высочайшего мирового уровня. Хочу еще раз отметить, что это предприятие будет иметь большое значение и для роста занятости в Шамахинском районе.

    Вам также хорошо известно, что сегодня в Шамахинском районе ведутся масштабные работы. Шамахы стал одним из туристических центров нашей страны. Создано множество современных зон отдыха, отелей, объектов общественного питания, культуры и образования. Автомобильная дорога Шамахы – Баку также отвечает самым современным требованиям. Сейчас появились новые возможности для транспортного сообщения как с Баку, так и с западными, северо-западными регионами страны. В настоящее время строится новая автомобильная дорога Шамахы – Исмаиллы – Габала. Возводимый там мост является крупнейшим в нашей стране. Наверное, мы введем его в эксплуатацию в следующем году. Находят свое решение и вопросы транспортной связности на территории страны. Мы должны сделать все, чтобы наши граждане жили лучше, чтобы были рабочие места, достойный уровень жизни.

    Открытие в эти праздничные дни такого предприятия, безусловно, имеет большое символическое значение. В эти дни мы отметили как праздник Рамазан, так и Новруз байрамы, и по всей стране царят очень теплая атмосфера, прекрасное настроение. Основная причина этого - развитие нашей страны, то, что мы живем как народ-победитель и с большим оптимизмом смотрим в будущее.

    Еще раз от всей души поздравляю вас и желаю успехов.

    Сотрудники учреждения: Большое спасибо.

    Х Х Х

    Отметим, что ввод в эксплуатацию такого современного комплекса в первую очередь способствует развитию животноводства, являющегося одной из важных отраслей сельского хозяйства, и обеспечению продовольственной безопасности. Реализация проекта также играет большую роль в повышении сельскохозяйственного потенциала региона в целом. Применение современных технологий в таких хозяйствах позволяет повышать производительность, содержать животных в здоровых условиях и снижать производственные затраты. Ввод в действие этого комплекса также положительно скажется на увеличении экспортного потенциала нашей страны.

    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса Ширван Агро в Шамахы

    Ильхам Алиев Праздник Новруз Искусственный интеллект Животноводческий комплекс Ширван Агро
    Фото
    Prezident İlham Əliyev Şamaxıda "Şirvan Aqro" heyvandarlıq kompleksinin açılışında iştirak edib
    Фото
    President Ilham Aliyev attends opening of "Shirvan Agro" livestock complex in Shamakhi
    Ты - Король

    Последние новости

    12:49

    Два взрыва в украинской Буче: полиция квалифицировала инцидент как теракт

    Другие страны
    12:43

    Во Франции скончался экс-премьер Лионель Жоспен

    Другие страны
    12:39

    Арарат Мирзоян: Ереван и Анкара обсуждают учреждение студенческих стипендий

    В регионе
    12:37

    Ильхам Алиев: Шамахы стал одним из туристических центров Азербайджана

    Внутренняя политика
    12:32
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Шамахинского европейского лицея

    Внутренняя политика
    12:28
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии животноводческого комплекса "Ширван Агро" в Шамахы

    Внутренняя политика
    12:25

    Мирзоян: Армения и Пакистан готовятся к взаимному открытию посольств

    В регионе
    12:16

    Алексей Лихачев: "Росатом" ведет строительство ветропарка в Иссык-Куле

    Энергетика
    12:09

    В России у пассажира из Таиланда изъяли головы крокодила

    Другие страны
    Лента новостей