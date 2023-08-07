Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Гянджа-Газахбейли протяженностью 102 километра

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Гянджа-Газахбейли протяженностью 102 километра

7 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Гянджа-Газахбейли общей протяженностью 102 километра, реконструированной в рамках "Проекта расширения до 4-х полос участка Гянджа-Газах-государственная границ

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7 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Гянджа-Газахбейли общей протяженностью 102 километра, реконструированной в рамках "Проекта расширения до 4-х полос участка Гянджа-Газах-государственная граница с Грузией (130,15 км) магистральной автомобильной дороги Баку-Газах-государственная граница с Грузией", сообщает Report. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото President Ilham Aliyev participates in opening of Ganja-Gazakhbayli section of Baku-Gazakh-Georgia state border highway