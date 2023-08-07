Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Гянджа-Газахбейли протяженностью 102 километра

7 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Гянджа-Газахбейли общей протяженностью 102 километра, реконструированной в рамках "Проекта расширения до 4-х полос участка Гянджа-Газах-государственная граница с Грузией (130,15 км) магистральной автомобильной дороги Баку-Газах-государственная граница с Грузией", сообщает Report.
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Гянджа-Газахбейли протяженностью 102 километраПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Гянджа-Газахбейли протяженностью 102 километра 7 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Гянджа-Газахбейли общей протяженностью 102 километра, реконструированной в рамках "Проекта расширения до 4-х полос участка Гянджа-Газах-государственная границ
Внутренняя политика
7 августа 2023 г. 10:34
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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev participates in opening of Ganja-Gazakhbayli section of Baku-Gazakh-Georgia state border highway
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident 102 kilometrlik Gəncə-Qazaxbəyli avtomobil yolunun açılışında iştirak edib