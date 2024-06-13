Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Туристического комплекса грязевых вулканов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Туристического комплекса грязевых вулканов на территории села Гобустан Абшеронского района.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Туристического комплекса грязевых вулканов на территории села Гобустан Абшеронского района.

Как сообщает Report, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев проинформировал главу государства о проделанной в комплексе работе.

Отметим, что грязевые вулканы, являющиеся интересным природным явлением, существуют во многих странах мира. Азербайджан известен как регион редкого и классического развития грязевых вулканов. Из более чем 2000 известных на Земле грязевых вулканов свыше 350 расположены на востоке Азербайджана и в акватории Каспийского моря. Они распространены в основном на Абшеронском полуострове, группе островов вокруг Баку, Шамахе, Гобустане и юго-восточном Ширване. В Туристическом комплексе грязевых вулканов можно сблизи понаблюдать за территорией грязевых вулканов "Гылындж". Эти вулканы состоят из 8 расположившихся в ряд сопок. Сопочная брекчия (крупные грунтовые породы), охватывая большую площадь, образовала две полосы, простирающиеся к северо-востоку. Протяженность территории распространения брекчии, охватывающей площадь двадцать гектаров, составляет 300-500 метров. Ширина полос местами достигает 50 метров. Хотя в целом в нашей стране 60 процентов вулканов считаются активными, сведений о сильных извержениях вулкана "Гылындж" в научных источниках не встречается.

Президенту Ильхаму Алиеву было сообщено, что Туристический комплекс грязевых вулканов построен на территории площадью 12 гектаров. Здесь возведено административное здание. Созданная новая туристическая инфраструктура позволила открыть более 60 новых рабочих мест для местного населения, особенно для людей, проживающих на прилегающих территориях. Туристско-информационный центр комплекса состоит из выставочного зала и мастерской. В центре можно получить информацию о характеристиках грязевых вулканов, их природных и целебных свойствах, а также ознакомиться с макетом грязевого вулкана. Здесь также представлены около 80 редких минералов, собранных со всего Азербайджана. В экспозиции приводятся названия образцов минералов, их химический состав и информация о месторождении, из которого они взяты. В мастерской будут организованы мастер-классы по гончарному делу и живописи нефтью.

Выставочный зал, посвященный истории природы, вызывает большой интерес богатством экспонатов. В уголках "Большие кошки", "Фауна Гобустана", "Следы диких животных Азербайджана", "Мир насекомых Азербайджана", "Скелеты мелких животных" выставки экспонируются скелеты диких и домашних животных – представителей азербайджанской и мировой фауны, насекомые, земноводные и пресмыкающиеся, которые встречаются в природе Азербайджана. Все представленные на выставке скелеты животных являются оригинальными экспонатами. Они подготовлены в соответствии с биоэтическими нормами и представляют собой скелеты животных, собранные в течение десятилетий после их биологической смерти азербайджанскими специалистами в различных местах. Выставка об истории природы демонстрирует богатство, биоразнообразие фауны Азербайджана. В экспозицию вошли 98 скелетов животных – представителей азербайджанской и мировой фауны, 870 различных видов засушенных насекомых, 57 существ, представленных в специальном растворе, ряд пресмыкающихся и земноводных, а также палеонтологические экспонаты. Для того, чтобы повысить интерес детей и школьников к окружающему миру и создать у них представление о демонстрируемых скелетах, на стенах вывешены фотографии различных животных. Здесь также представлена информация об ареалах обитания ряда животных, взятых под государственную охрану в наших национальных парках, в том числе леопарда, безоарового козла, джейрана, каспийского тюленя.

На созданной в комплексе выставке "Минералы" представлено около 80 различных видов минералов, обнаруженных на территории Азербайджана. Посетители могут увидеть здесь красивые и редкие драгоценные камни, кристаллы и геологические образцы, привезенные со всех уголков нашей страны – от Гобустана до Нахчывана. В первой части экспозиции, состоящей из двух частей, демонстрируются образцы брекчии, образовавшейся в результате извержения грязевых вулканов, а в другой части экспонируются минералы, обнаруженные в различных месторождениях полезных ископаемых нашей страны. Здесь посетителям также предоставляют информацию о поверхности Земли, геологических процессах, образовании горных пород и минералов. Создание современной туристической инфраструктуры вокруг грязевых вулканов повысит осведомленность общественности о расположенных на этих территориях вулканах и послужит их популяризации как природного наследия.

Отметим, что на территории построен ресторан на 110 человек, а также проложена пешеходная дорожка для того чтобы, туристы могли наблюдать за вулканами. Здесь также созданы пункт панорамного обзора и площадка, поднявшись на которую, можно с высоты наблюдать за расположенными вокруг грязевыми вулканами.

Для обеспечения удобного передвижения туристов на территории Туристического комплекса грязевых вулканов построена парковка. Туристы будут иметь возможность принять участие в экскурсии по этой территории со сложным рельефом на квадроциклах – экологически чистом виде транспорта.