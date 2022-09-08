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Президент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку

Президент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитальной реконструкции Республиканского санатория туберкулезных заболеваний для детей и подростков имени профессора Гиндеса в Баку.
Внутренняя политика
8 сентября 2022 г. 14:04
Президент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитальной реконструкции Республиканского санатория туберкулезных заболеваний для детей и подростков имени профессора Гиндеса в Баку.

Как сообщает Report, новое здание санатория построено согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что Республиканский санаторий туберкулезных заболеваний для детей и подростков имени профессора Гиндеса, действующий с 1914 года, полноcтью приведен в готовое состояние для приема лиц, желающих обрести здоровье. Для санатория построен новый пятиэтажный корпус на 300 коек. В оздоровительном учреждении будут функционировать лаборатории, оснащенные современным оборудованием, отделения лучевой диагностики, поликлиническое и физиотерапевтическое отделения. В санаторий принимаются дети в возрастных группах до 6 лет и 7-17 лет.

В санатории будет организовано 11-летнее обучение детей, проходящих лечение в стационарных условиях, и, таким образом, будет обеспечена непрерывность образовательного процесса.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в кабинетах физиотерапии, рентгена, клинической лаборатории, столовой, актовом зале, библиотеке, палатах, классных комнатах санатория.

Отметим, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), туберкулез является одним из инфекционных заболеваний, приводящих к высокой смертности. Несмотря на это, туберкулез излечим. По мнению экспертов ВОЗ, для его выявления, лечения и выздоровления необходимо объединить усилия с целью повышения информированности населения, ликвидации глобальной эпидемии и осуществления профилактических мер. Повышение за последние годы эффективности диагностики и лечения туберкулеза положительно сказалось на статистике, наблюдается снижение как случаев заражения, так и летальных исходов.

Азербайджан является одной из стран с наилучшей организацией мер по борьбе с туберкулезом. В нашей стране приняты государственная программа и Национальная стратегия по борьбе с туберкулезом, который является одним из ключевых вопросов общественного здоровья в нашей стране, построены специализированные медицинские учреждения, применен современный подход. Обследование и лечение официально зарегистрированных больных туберкулезом в нашей республике осуществляется за счет государства.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev attends opening of Republican Tuberculosis Sanatorium for Children and Adolescents in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Bakıda Uşaq və Yeniyetmələr üçün Respublika Vərəm Xəstəlikləri Sanatoriyasının açılışında iştirak edib

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