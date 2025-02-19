Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в Ханкенди

19 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в городе Ханкенди после капитального ремонта и реконструкции.

19 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в городе Ханкенди после капитального ремонта и реконструкции.

Как сообщает Report, управляющий делами президента Рамин Гулузаде проинформировал главу государства о проделанной работе.

В пятиэтажном отеле, общая площадь которого составляет 5325 квадратных метров, имеется 45 номеров, он сможет принимать 91-го гостя. В нем созданы современные объекты общественного питания: здесь будут функционировать Lobby lounge, кафе, открытый и закрытый рестораны.

В отеле работой обеспечены 50 человек.

09:53

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 февраля принял участие в открытии отеля Bulud в городе Ханкенди после капитального ремонта и реставрации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.