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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в Ханкенди

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в Ханкенди 19 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в городе Ханкенди после капитального ремонта и реконструкции.
Внутренняя политика
19 февраля 2025 г. 11:15
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в Ханкенди

19 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в городе Ханкенди после капитального ремонта и реконструкции.

Как сообщает Report, управляющий делами президента Рамин Гулузаде проинформировал главу государства о проделанной работе.

В пятиэтажном отеле, общая площадь которого составляет 5325 квадратных метров, имеется 45 номеров, он сможет принимать 91-го гостя. В нем созданы современные объекты общественного питания: здесь будут функционировать Lobby lounge, кафе, открытый и закрытый рестораны.

В отеле работой обеспечены 50 человек.

09:53

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 февраля принял участие в открытии отеля Bulud в городе Ханкенди после капитального ремонта и реставрации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Xankəndidə “Bulud” hotelinin açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке President Ilham Aliyev attends opening of Bulud Hotel in Khankandi

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