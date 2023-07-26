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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакады и водонасосных станций электростанции "Шимал"

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакады и водонасосных станций электростанции "Шимал" Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку новой эстакады, насосных станций электростанции "Шимал" и малой гидроэлектростанции "Шимал" Открытого акционерного общества "АзерЭнержи".
Внутренняя политика
26 июля 2023 г. 14:10
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакады и водонасосных станций электростанции Шимал

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку новой эстакады, насосных станций электростанции "Шимал" и малой гидроэлектростанции "Шимал" Открытого акционерного общества "АзерЭнержи".

Как сообщает Report, сначала был продемонстрирован видеоролик о работе в области гидроэнергетики в нашей стране.

Президент Открытого акционерного общества "АзерЭнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что за последние 20 лет уровень воды в Каспийском море понизился на два метра, что привело к серьезным трудностям в работе электростанции "Шимал" общей мощностью 800 МВт, являющейся второй по величине электростанцией страны и обеспечивающей электроэнергией более 40 процентов Баку. Это связано с тем, что ежедневное понижение уровня воды создавало серьезную проблему в снабжении станции охлаждающей водой, и полное прекращение в ближайшей перспективе деятельности электростанций "Шимал-1" и "Шимал-2", вырабатывающих наибольшее количество энергии, становилось неизбежным. Для устранения этой опасности ОАО "Азерэнержи" немедленно приступило к строительству 540-метровой эстакады и двух водонасосных станций, позволяющих брать холодную воду в Каспийском море с глубины 8 метров. Для обеспечения прочности эстакады на дно моря на глубине 20 метров забиты и забетонированы 1000 металлических свай длиной 30 метров каждая.

Было отмечено, что в настоящее время шесть из восьми насосов производительностью 9 тысяч кубометров в час каждый постоянно находятся в рабочем состоянии, а два - в резерве. С помощью насосов в существующий канал закачивается 54 тысячи кубометров низкотемпературной воды, взятой в море с глубины 8,5 метра.

На станциях будет внедрена система SCADA, установлены контрольно-измерительные приборы для автоматического управления и цифровой защиты насосов и клапанов, локальные панели управления, система управления PLC. Кроме того, данная система управления интегрирована в мониторы в кабинете центрального управления, что позволяет дистанционно запускать и открывать насосы, контролировать и регулировать режимы работы оборудования, держать под контролем уровень воды в канале, автоматически открывать и закрывать шандоры.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о малой гидроэлектростанции "Шимал".

Было доведено до внимания, ОАО "Азерэнержи" осуществило еще одно нововведение на территории электростанции "Шимал" общей мощностью 800 МВт, расположенной в поселке Шувелян города Баку, - построило 300-киловольтную малую гидроэлектростанцию, работающую на используемой и сбрасываемой в море охлаждающей воде. Строительство малой гидроэлектростанции велось местными специалистами. Посредством этой станции в течение года будет вырабатываться около 2,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии, которая будет использоваться для хозяйственных нужд электростанций "Шимал-1" и "Шимал-2". В результате электроэнергия, используемая для внутренних нужд электростанции "Шимал", будет экономиться и передаваться в общую систему.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev attends opening of new pipe rack and water pumping stations of ‘Shimal’ Power Plant
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev “Şimal” Elektrik Stansiyasının yeni estakadasının və su nasos stansiyalarının açılışında iştirak edib

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