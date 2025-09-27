Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориального комплекса в Гяндже

27 сентября – в День памяти президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского мемориального комплекса.

Как сообщает Report, сначала глава государства возложил венок к мемориальной доске.

В 12:00 в Гянджинском мемориальном комплексе президент Азербайджана в связи с Днем памяти почтил минутой молчания память шехидов Отечественной войны.

Затем председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев подробно проинформировал главу государства о комплексе.

Этот комплекс, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым в январе 2022 года, призван увековечить светлую память о невинных людях, ставших жертвами ракетных обстрелов со стороны Армении во время Второй Карабахской войны, и донести до грядущих поколений горькие реалии войны.

В марте этого года Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева вместе с дочерьми Лейлой и Арзу Алиевыми ознакомились с проектом, а в августе Президент Ильхам Алиев и первая леди посмотрели ход работ по созданию комплекса.

Напомним, что вооруженные силы Армении 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года подвергли Гянджу, расположенную в 80-и километрах от линии фронта, ударам из ракетных комплексов "Точка-У", "Смерч", "СКАД" и др. В результате этих беспощадных атак погибли 26 мирных жителей, в том числе 6 детей, были ранены 142 мирных жителя.

Было сообщено, что Мемориал построен на территории, куда был нанесен один из этих ударов, - на месте жилых домов и охватывает площадь в 4 гектара. Памятник, отличающийся оригинальным архитектурным решением, своей спиралевидной формой символизирует кратер – след от ракеты на земле. В открытой части комплекса сохранились остатки разрушенных зданий в виде специальной инсталляции.

Общая площадь двухэтажного здания, имеющего форму полумесяца, составляет 2400 квадратных метров. На первом этаже располагается музейная экспозиция, а на втором – многофункциональный зал, предназначенный для проведения семинаров, тренингов и различных мероприятий.

В музее функционируют залы на темы "Начало XX века", "Депортация и вынужденное переселение", "Геноцид и массовые убийства", "Период прекращения огня и Отечественной войны", "Пропавшие без вести, массовые захоронения, минный террор" и "К светлому будущему".

Экспозиция знакомит посетителей с историческими фактами о трагедиях, произошедших в начале XX века, в том числе о мартовском геноциде 1918 года. Здесь также отражена информация о массовых депортациях наших соотечественников из Западного Азербайджана в 1948–1953 годах. В интерактивном разделе можно ознакомиться с архивными материалами, историческими документами и образцами уничтоженного культурного наследия.

В следующих разделах представлена информация об этнической чистке, геноциде, совершенных против мирного населения, и систематических массовых убийствах, с которыми столкнулся азербайджанский народ в 1987–1994 годах. Отдельная часть музея посвящена фактам целенаправленных обстрелов мирного населения в современный период – в годы прекращения огня, в дни Отечественной войны и на последующих этапах.

Заключительная часть экспозиции посвящена торжеству несгибаемости и воли к победе азербайджанского народа, который, несмотря на многолетнюю несправедливость, сохранил свой боевой дух.

Затем президент Ильхам Алиев встретился в Гянджинском Мемориальном комплексе с Нилай Алиевой, потерявшей обоих родителей во время ракетного обстрела со стороны Армении, и ее дедом Захидом Бабазаде.