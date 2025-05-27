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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Лачынского филиала обувной фабрики PIRSHAGHI

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Лачынского филиала обувной фабрики PIRSHAGHI Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 мая принял участие в открытии Лачынского филиала обувной фабрики PIRSHAGHI.
Внутренняя политика
27 мая 2025 г. 10:15
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Лачынского филиала обувной фабрики PIRSHAGHI

27 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Лачынского филиала обувной фабрики PIRSHAGHI.

Как сообщает Report, одним из предприятий, начавших работу в Лачынском агропромышленном парке, является Лачынский филиал обувной фабрики PIRSHAGHI. На предприятии общей стоимостью 367,9 тыс. манатов будут трудоустроены 15 человек, в основном жители Лачына. Предприятие способно производить 1500 пар мужской, женской и детской обуви в месяц. Оснащенная современным оборудованием фабрика будет выпускать спортивную и классическую обувь.

Наряду с реализацией выпускаемой продукции на внутреннем рынке, предприятие также планирует экспортировать ее в страны Европы.

Всего в Лачынском агропромышленном парке предусмотрена деятельность 46 предприятий. Здесь будут созданы мебельные фабрики, рыбоводческое хозяйство, предприятия пищевой и легкой промышленности, экологически чистые перерабатывающие предприятия, научно-экспериментальный центр по разведению мелкого рогатого скота и другие предприятия.

Создание новых рабочих мест, восстановление инфраструктуры и поддержка предпринимательской деятельности в регионе способствуют оживлению экономической активности, и Лачынский агропромышленный парк играет в этом плане очень важную роль.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev inaugurates Pirshaghi shoe factory’s Lachin branch
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti “PIRSHAGHI” ayaqqabı fabrikinin Laçın filialının açılışında iştirak edib

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