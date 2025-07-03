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Состоялось открытие Конгресс-центра в Ханкенди

Состоялось открытие Конгресс-центра в Ханкенди Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 июля принял участие в открытии конгресс-центра в Ханкенди.
Внутренняя политика
3 июля 2025 г. 14:55
Состоялось открытие Конгресс-центра в Ханкенди

3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Конгресс-центра в Ханкенди.

Как передает Report, оснащенный современным техническим оборудованием Конгресс-центр занимает площадь 6500 квадратных метров. Здесь созданы театральный зал на 600 человек и банкетный зал на 350 человек, конференц-залы и другие помещения различного назначения.

В здание Центра, сочетающего в себе современность и национальные архитектурные традиции, имеются широкие возможности для проведения различных конгрессов, конференций, семинаров, деловых встреч и других мероприятий странового и международного значения. На начальном этапе функционирования Конгресс-центра постоянной работой обеспечены 12 человек. Восемь из них - жители Ханкенди, Ходжалы, Кяльбаджара и других освобожденных от оккупации территорий. Конгресс-центр, отличающийся высокой функциональностью и современностью, является одним из важных проектов, служащих развитию социально-экономического потенциала наших освобожденных от оккупации территорий.

Создание этого Центра доказывает последовательную и ускоренную реализацию Азербайджанским государством проектов по возрождению освобожденных от оккупации земель.

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Версия на английском языке ФотоOpening ceremony of Khankandi Congress Center held
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi Konqres Mərkəzinin açılışı olub

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