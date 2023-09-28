28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции "Джахангирбейли" Открытого акционерного общества "АзерЭнержи", сообщает Report.
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции "Джахангирбейли" ОАО "АзерЭнержи"Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции "Джахангирбейли" ОАО "АзерЭнержи" 28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции "Джахангирбейли" Открытого акционерного общества "АзерЭнержи", сообщает Report.
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 14:11
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Версия на английском языке President Ilham Aliyev attends opening of Azerenergy OJSC’s Jahangirbayli Hydroelectric Power Plant
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev “Cahangirbəyli” Su Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib