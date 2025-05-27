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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ГЭС "Ашагы Малыбейли" и "Мирик" в Лачыне

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ГЭС "Ашагы Малыбейли" и "Мирик" в Лачыне Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ГЭС "Ашагы Малыбейли" и "Мирик" в Лачыне
Внутренняя политика
27 мая 2025 г. 13:35
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ГЭС Ашагы Малыбейли и Мирик в Лачыне

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Лачыне гидроэлектростанций (ГЭС) "Ашагы Малыбейли" и "Мирик" Открытого акционерного общества (ОАО) "АзерЭнержи".

Как сообщает Report, сначала председатель ОАО "АзерЭнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о проектах гидрозеленой энергетики в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Было отмечено, что в результате запуска уже готовых к эксплуатации 6 станций число введенных в действие гидроэлектростанций увеличилось с 32 до 38, а их мощность доведена до 307 МВт. За счет зеленой энергии, производимой на созданных гидроэлектростанциях, ежегодно экономится до 200 млн кубометров природного газа и предотвращаются выбросы в атмосферу до 400 тысяч тонн углекислого газа.

Глава государства был проинформирован о гидроэлектростанциях "Ашагы Малыбейли" и "Мирик". Обе станции построены на проходящем по территории сел Малыбейли и Мирик Лачынского района участке реки Забух, являющейся правым притоком реки Хакари. На гидроэлектростанциях "Ашагы Малыбейли" мощностью 3,1 МВт и "Мирик" мощностью 3,5 МВт установлено самое современное оборудование, проложены оптические кабельные линии. Тем самым станции интегрированы в централизованную систему SCADA энергосистемы страны. Ожидается, что ГЭС "Ашагы Малыбейли" и "Мирик" будут вырабатывать 20 миллионов киловатт-часов зеленой энергии в год, что, в свою очередь, позволит экономить 4,3 миллиона кубометров природного газа, предотвратить выбросы в атмосферу 8 тысяч тонн углекислого газа в год. На новых станциях будут работать жители Лачынского района.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие гидроэлектростанции "Ашагы Малыбейли" и "Мирик".

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev inaugurates Ashagi Malibeyli and Mirik hydroelectric plants in Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Laçında “Aşağı Malıbəyli” və “Mirik” su elektrik stansiyalarının açılışında iştirak edib

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