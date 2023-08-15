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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Пираллахинском районе Баку.
Внутренняя политика
15 августа 2023 г. 14:09
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Пираллахинском районе Баку.

Как сообщает Report, министр экономики Микаил Джаббаров и учредитель ООО Diamed Development Group Айтен Гулиева проинформировали главу государства о проделанной работе.

Был продемонстрирован видеоролик о значении проекта.

Отметим, что развитие ненефтяной экономики и индустриализация являются одними из основных направлений политики Президента Ильхама Алиева по диверсификации экономики. С этой точки зрения, наряду с другими отраслями экономики, особое значение придается развитию промышленности, принимаются системные меры, направленные на привлечение в производство имеющихся природных и экономических ресурсов, более широкое внедрение передовых технологий.

В соответствии с политикой индустриализации в нашей стране создаются специализированные промышленные парки и промышленные кварталы. В настоящее время в республике имеются 7 промышленных парков (Сумгайытский химический, Гарадагский, Пираллахинский, Мингячевирский, Балаханский, Агдамский промышленные парки и промышленный парк "Экономическая зона долины Араз" в Джебраильском районе) и 5 промышленных кварталов (Гаджигабульский, Масаллинский, Нефтчалинский, Сабирабадский и Шарурский). В промышленных парках и кварталах создана благоприятная инвестиционная среда для развития предпринимательской деятельности.

Резиденты промышленных парков освобождаются от налога на имущество, землю, доход или прибыль в течение 10 лет со дня их регистрации, а импортируемые ими для производственных целей техника, технологическое оборудование и устройства - от НДС и таможенных пошлин. До сих пор статус резидента в промышленных зонах получили 134 субъекта предпринимательства, 68 из которых уже приступили к деятельности. На сегодняшний день в промышленные зоны предпринимателями вложены инвестиции в размере более 6,56 млрд манатов, создано более 10 тыс. 600 постоянных рабочих мест.

Соответствующим распоряжением главы государства также создан Пираллахинский промышленный парк, специализирующийся на производстве фармацевтической продукции. На сегодняшний день в качестве резидентов парка зарегистрированы 6 предприятий. Из них к деятельности приступили уже ООО R-Pharm и ООО Diamed Co. Резиденты вложили инвестиции на сумму более 36,6 млн манатов, создали более 130 рабочих мест. На следующем этапе планируется инвестировать 30 млн манатов и создать более 250 рабочих мест. Резидентами этого промышленного парка произведено продукции на 37 млн манатов.

В результате создания в нашей стране современных промышленных предприятий, новых производственных участков значительно увеличивается доля местной продукции в удовлетворении внутреннего спроса, расширяются экспортные возможности. Одним из таких предприятий является фармацевтический завод ООО Diamed Development Group, созданный в Пираллахинском районе. Завод, территория которого составляет один гектар, состоит из крытого участка площадью 3 тыс. квадратных метров.

Отметим, что основной целью создания Открытого акционерного общества "Азербайджанская инвестиционная компания", приступившего к деятельности в 2006 году Распоряжением Президента Ильхама Алиева, является развитие ненефтяного сектора экономики с привлечением местных и иностранных инвесторов в существующие и новые коммерческие предприятия и посредством вложения инвестиций за счет собственных средств. Основные приоритеты деятельности компании - стать катализатором привлечения в Азербайджан прямых инвестиций и новых технологий, внести вклад в развитие ненефтяного сектора в нашей стране, а также поддержать процессы экономической диверсификации и импортозамещения. За период деятельности компания вложила в 27 проектов инвестиции на сумму 224 млн долларов, 11 из этих проектов были реализованы совместно с зарубежными партнерами.

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" также участвовало в финансировании строительства фармацевтического завода Diamed. Его доля в фармацевтическом заводе общей стоимостью более 15,6 млн манатов составляет 20 процентов.

Государством этому предприятию были оказаны и другие меры поддержки. Так, Фонд развития предпринимательства Министерства экономики предоставил на реализацию проекта льготный кредит в размере 6 млн манатов. В рамках другой государственной поддержки развития предпринимательства, благодаря выданному Министерством экономики документу поощрения инвестиций, предприятие получило льготу на ввоз оборудования в размере 1,3 млн манатов.

Президент Ильхам Алиев ввел завод в строй.

Глава государства ознакомился с производственным процессом. Он был проинформировал о том, что на заводе в широком ассортименте будут производиться жизненно важные и необходимые внутривенные лекарственные растворы различных наименований (растворы натрия хлорида 0,9 процента; Рингера; Рингера лактат; глюкозы и др.) в различных объемах (100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл). Годовая производственная мощность предприятия составляет 20 млн литров. Было отмечено, что ежегодная потребность нашей страны в этих препаратах составляет около 15 млн литров. Таким образом, помимо удовлетворения потребностей местного рынка, продукцию, производимую на предприятии, предусмотрено также экспортировать в Россию, Грузию и страны Центральной Азии.

На фармацевтическом заводе Diamed создано 100 рабочих мест. Проект предприятия разработан швейцарской компанией в соответствии с передовой производственной практикой (GMP), а производственная линия – с Европейской фармакопеей. Производственное оборудование завода, оснащенного высокими технологиями и полностью закрытой системой, было закуплено в таких странах, как Италия, США, Германия, Израиль. В современной лаборатории завода производимая продукция регулярно проверяется на соответствие требованиям Европейской фармакопеи.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev participates in opening of ‘Diamed’ medicines manufacturing plant in Baku
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Bakıda “Diamed” dərman istehsalı zavodunun açılışında iştirak edib

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