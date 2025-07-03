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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии бизнес-центра "Ханкенди"

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии бизнес-центра "Ханкенди" 3 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии бизнес-центра "Ханкенди", входящего в гостиничный комплекс "Ханкенди".
Внутренняя политика
3 июля 2025 г. 14:42
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии бизнес-центра Ханкенди

3 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии бизнес-центра "Ханкенди", входящего в гостиничный комплекс "Ханкенди".

Как сообщает Report, управляющий делами президента Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде проинформировал главу государства об условиях, созданных в центре.

Было отмечено, что площадь четырехэтажного бизнес-центра "Ханкенди" составляет в целом свыше 4500 квадратных метров. Здесь имеются 24 офисных помещения, 6 комнат для проведения заседаний. Кроме того, в Центре будут функционировать ресторан Zefir Cafe & Terrace на 120 мест, а также магазины канцелярских товаров и полиграфической продукции, химчистка и прачечная.

Этот центр, создаваемый в рамках процесса восстановления освобожденных от оккупации территорий, будет отвечать принципам функционального управления и высоким критериям обслуживания. Бизнес-центр "Ханкенди" предложит современную и комфортную деловую среду для компаний-резидентов. Предназначенный для различных субъектов предпринимательства и корпоративных структур, этот центр также будет способствовать повышению занятости. На начальном этапе в бизнес-центре будут работать 20 человек, 12 из которых являются жителями городов Ханкенди, Ходжалы, Шуша и других освобожденных от оккупации территорий, а один - ветераном Отечественной войны.

Отметим, что начало деятельности такого современного центра сыграет важную роль в формировании бизнес-среды в историческом городе Азербайджана Ханкенди после его освобождения от оккупации, открытии здесь новых рабочих мест и развитии города в целом.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev attends opening of Khankandi Business Center
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev “Xankəndi” Biznes Mərkəzinin açılışında iştirak edib

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