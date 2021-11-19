Президент Ильхам Алиев открыл Баладжарское локомотивное депо

Состоялось открытие нового Баладжарского локомотивного депо закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги".

Состоялось открытие нового Баладжарского локомотивного депо закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает Report, в открытии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Председатель ЗАО Джавид Гурбанов проинформировал Президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в новом локомотивном депо Баладжары.

Было отмечено, что в новом депо будут проводиться технический осмотр и ремонт локомотивов. Ввод в эксплуатацию первого в СНГ такого депо в Азербайджане - один из шагов, связанных с переходом к 4-й промышленной революции. В депо установлены солнечные панели, что позволяет использовать здесь полученную энергию. В депо создана необходимая инфраструктура, установлено современное оборудование ведущих компаний мира. Строительство депо велось в рамках проекта "Строительство двух депо на 50 локомотивов, работающих на переменном токе, - локомотивных депо Баладжары и Гянджа". Предусмотренные для новых депо 40 грузовых локомотивов переменного тока и 10 пассажирских локомотивов с двойным энергоснабжением заказаны у ведущих мировых компаний. В Азербайджан уже доставлены 38 современных локомотивов Alstom, в том числе 28 грузовых и 10 пассажирских. В целом, ввод в эксплуатацию этого депо позволит сэкономить энергоресурсы, упростить эксплуатацию, повысить скорость движения поездов и в результате повысить показатели эффективности грузовых и пассажирских перевозок, увеличить мощность локомотивов. В депо будут работать около 150 высококвалифицированных рабочих, прошедших обучение за рубежом.

Глава государства открыл новое депо.

Отметим, что за последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева в нашей стране проделана большая работа по диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора, реализации гигантских инфраструктурных и транспортных проектов. Самое главное, вся эта работа ведется на фоне продолжающейся пандемии и финансово-экономических трудностей в мире. Особое значение имеют проекты, направленные на развитие и совершенствование инфраструктуры железнодорожного транспорта в Азербайджане, доведение процесса управления железнодорожным движением до современного уровня, модернизацию парка железнодорожного транспорта и укрепление материально-технической базы этой отрасли. Вся эта работа еще больше укрепляет роль и место Азербайджана в регионе как географического пространства, где пересекаются транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, значительно увеличивают его экономический и транспортно-логистический потенциал.

Следует отметить, что новое локомотивное депо Баладжары также сыграет важную роль в модернизации железнодорожной инфраструктуры.