О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Ильхам Алиев открыл Баладжарское локомотивное депо

Президент Ильхам Алиев открыл Баладжарское локомотивное депо Состоялось открытие нового Баладжарского локомотивного депо закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги".
Внутренняя политика
19 ноября 2021 г. 12:11
Президент Ильхам Алиев открыл Баладжарское локомотивное депо

Состоялось открытие нового Баладжарского локомотивного депо закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает Report, в открытии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Председатель ЗАО Джавид Гурбанов проинформировал Президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в новом локомотивном депо Баладжары.

Было отмечено, что в новом депо будут проводиться технический осмотр и ремонт локомотивов. Ввод в эксплуатацию первого в СНГ такого депо в Азербайджане - один из шагов, связанных с переходом к 4-й промышленной революции. В депо установлены солнечные панели, что позволяет использовать здесь полученную энергию. В депо создана необходимая инфраструктура, установлено современное оборудование ведущих компаний мира. Строительство депо велось в рамках проекта "Строительство двух депо на 50 локомотивов, работающих на переменном токе, - локомотивных депо Баладжары и Гянджа". Предусмотренные для новых депо 40 грузовых локомотивов переменного тока и 10 пассажирских локомотивов с двойным энергоснабжением заказаны у ведущих мировых компаний. В Азербайджан уже доставлены 38 современных локомотивов Alstom, в том числе 28 грузовых и 10 пассажирских. В целом, ввод в эксплуатацию этого депо позволит сэкономить энергоресурсы, упростить эксплуатацию, повысить скорость движения поездов и в результате повысить показатели эффективности грузовых и пассажирских перевозок, увеличить мощность локомотивов. В депо будут работать около 150 высококвалифицированных рабочих, прошедших обучение за рубежом.

Глава государства открыл новое депо.

Отметим, что за последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева в нашей стране проделана большая работа по диверсификации экономики, развитию ненефтяного сектора, реализации гигантских инфраструктурных и транспортных проектов. Самое главное, вся эта работа ведется на фоне продолжающейся пандемии и финансово-экономических трудностей в мире. Особое значение имеют проекты, направленные на развитие и совершенствование инфраструктуры железнодорожного транспорта в Азербайджане, доведение процесса управления железнодорожным движением до современного уровня, модернизацию парка железнодорожного транспорта и укрепление материально-технической базы этой отрасли. Вся эта работа еще больше укрепляет роль и место Азербайджана в регионе как географического пространства, где пересекаются транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, значительно увеличивают его экономический и транспортно-логистический потенциал.

Следует отметить, что новое локомотивное депо Баладжары также сыграет важную роль в модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev attends opening of new Bilajari locomotive depot
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev yeni Biləcəri lokomotiv deposunun açılışında iştirak edib

Самое читаемое

Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
13 ноября 2021 г. 11:33
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
В Азербайджане умер известный ученый
В Азербайджане умер известный ученый
13 ноября 2021 г. 22:23
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
14 ноября 2021 г. 05:28
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
14 ноября 2021 г. 03:31
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
13 ноября 2021 г. 23:36
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
13 ноября 2021 г. 22:46
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
13 ноября 2021 г. 23:44
ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку
ЧМ-2022: Франция разгромила Казахстан и оформила путёвку
14 ноября 2021 г. 01:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi