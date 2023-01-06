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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии "Бакинского дома МСБ"

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии "Бакинского дома МСБ" Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии «Бакинского дома МСБ»
Внутренняя политика
6 января 2023 г. 14:38
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского дома МСБ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии "Бакинского дома МСБ".

Как сообщает Report, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов проинформировал главу государства о "Бакинском доме МСБ", расположенном в Наримановском районе столицы.

Было отмечено, что общая площадь третьего по счету "Бакинского дома МСБ" составляет 11 тысяч 262 квадратных метра. Первые два этажа трехэтажного здания предназначены для обслуживания предпринимателей, а третий этаж – для рабочего персонала. "Бакинский дом МСБ" может обслуживать пять тысяч предпринимателей в день. К услугам предпринимателей будут предоставлены также созданные в здании комнаты встреч, тренингов, стартапа, медиации и конференц-зал.

В "Бакинском доме МСБ" 29 государственных структур будут оказывать предпринимателям услуги более 150, а 20 частных структур – свыше 100 наименований. Предприниматели могут обращаться в "Бакинский дом МСБ" по вопросам необходимой для деятельности регистрации бизнеса, получения лицензий и разрешений, подготовки бизнес-плана, доступа к льготным финансовым средствам, подключения к налоговым, таможенным, коммунальным услугам, банковским, страховым и другим вопросам. Наряду с этим, в созданной в "Бакинском доме МСБ" Зоне международной торговли, развития и логистики будет предоставляться широкий спектр услуг, связанных с таможенными и импортно-экспортными операциями.

Было сообщено, что дома МСБ являются единым пространством, предоставляющим предпринимателям в централизованном порядке государственные и бизнес-услуги. Услуги здесь оказываются на основе принципов оперативности, прозрачности, учтивости и удобства. Сосредоточение всех бизнес-услуг в едином пространстве, экономия времени и расходов, оперативность являются основными преимуществами домов МСБ.

В функционирующих в настоящее время Хачмазском и Евлахском домах МСБ предпринимателям до сих пор было оказано более 170 тысяч услуг, в том числе более 165 тысяч услуг государство-бизнес (G2B) и около 9 тысяч – бизнес-бизнес (В2В). Показатель удовлетворенности предпринимателей услугами домов МСБ составляет 98 процентов.

Отметим, что повышение роли предпринимательства, в частности, малого и среднего бизнеса, в обеспечении устойчивого экономического развития Азербайджана является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева. Как продолжение системных мер, осуществляемых в нашей стране в области развития частного сектора, Указом главы государства от 28 декабря 2017 года в подчинении Министерства экономики было создано Агентство развития малого и среднего бизнеса.

KOBIA оказывает предпринимателям поддержку и услуги в сфере информации, консультаций, обучения, защиты интересов, улучшения выхода на рынки и финансовые ресурсы, координации с государственными и частными структурами и в других направлениях. Поддержка и услуги осуществляются посредством широкой инфраструктурной сети KOBIA, охватывающей различные города и районы страны, - друзей МСБ, центров развития МСБ и домов МСБ. Так, центры развития МСБ для повышения бизнес-знаний субъектов малого и среднего бизнеса предлагают бесплатные информационные, консультативные, образовательные услуги и услуги по подготовке бизнес-плана. Защита интересов МСБ, доступ к необходимой поддержке и услугам в регионах страны реализуются посредством сети "Друзья МСБ", функционирующей в 38 городах и районах.

Кроме того, KOBIA выдает стартап-свидетельство субъектам микро- и малого предпринимательства, освобождающее их на 3 года от выплаты налога на прибыль и доходы, получаемые от инновационной деятельности, оказывает финансовую помощь в изучении внутреннего рынка, реализации проектов в области образования, науки, исследований, обеспечивает поддержку их бесплатного участия в выставках и выхода на торговые сети.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev attends inauguration of 'Baku SME house'
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev “Bakı KOB evi”nin açılışında iştirak edib

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