Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Н-ской воинской части

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Н-ской воинской части

25 июня, 2020 13:39

https://report.az/storage/news/79289fc0d74909263ea5ccade0d33748/158e1dac-eb01-4533-a251-aea6ce08f9df_292.jpg 25 июня президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии Н-ской воинской части Министерства обороны. Как сообщает Report, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Неджмеддин Садыков и заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров отдали рапорт главе государства, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. После знакомства с условиями, созданными в воинской части, президент Ильхам Алиев встретился с командующим составом воинской части. Глава государства выступил на встрече.

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