Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии центра DOST номер 2

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии центра DOST №2

24 декабря, 2019 12:41

https://report.az/storage/news/0f21bb1439be2f643d18623f8d014aab/793d76d3-68e2-41bc-98bd-3456f102f5a2_292.jpg 24 декабря состоялось открытие расположенного в Хазарском районе центра DOST номер 2 Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения при Министерстве труда и социальной защиты населения. Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии. Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие центра. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал главу государства о созданных в центре условиях. Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом центра.