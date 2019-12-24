Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии центра DOST номер 2

24 декабря состоялось открытие расположенного в Хазарском районе центра DOST номер 2 Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие центра.
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал главу государства о созданных в центре условиях.
Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом центра.
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