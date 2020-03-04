Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги в Газахе - ФОТО

3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчиляр.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технико-экономических показателях дороги.

Было сообщено, что протяженность дороги составляет 16 километров. Строительство двухполосной дороги было осуществлено на основании Распоряжения, подписанного главой государства в апреле прошлого года, на ее прокладку из инвестиционных расходов были выделены 6,8 миллиона манатов. Строительство автомобильной дороги сыграет важную роль в улучшении транспортного сообщения 3 населенных пунктов с населенипем более 13 тысяч человек с районным центром.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Затем была сделана фотография на память.