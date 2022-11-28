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Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе

Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе 28 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера, сообщает Report.
Внутренняя политика
28 ноября 2022 г. 11:30
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе

28 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера, сообщает Report.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşavirini qəbul edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives US State Department's Senior Advisor for Caucasus Negotiations

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