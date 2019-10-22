Президент Ильхам Алиев принял Шахина Мустафаева

Президент Ильхам Алиев принял Шахина Мустафаева

22 октября, 2019 17:44

https://report.az/storage/news/39f18fd82bb35892ac8ab360abeccc0b/9d15d255-98b3-4cb4-9773-243e248f5e42_292.jpg 22 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Шахина Мустафаева в связи с назначением его на новую должность. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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