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Президент Ильхам Алиев принял Шахина Мустафаева

Президент Ильхам Алиев принял Шахина Мустафаева

22 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Шахина Мустафаева в связи с назначением его на новую должность. 

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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