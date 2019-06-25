Президент Ильхам Алиев принял Рамиля Усубова по случаю его назначения на должность секретаря Совета безопасности

25 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Рамиля Усубова по случаю его назначения на должность секретаря Совета безопасности.

Как сообщает Report, глава государства сказал, что Рамиль Усубов долгие годы успешно исполнял должность министра внутренних дел. Подчеркнув, что сегодня в Азербайджане обеспечена общественно-политическая стабильность, президент Ильхам Алиев отметил важность того, чтобы меры безопасности постоянно находились на повестке дня для реализации стоящих перед страной задач на должном уровне. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что Рамиль Усубов достойно справится с такой ответственной должностью, как секретарь Совета безопасности, пожелал ему успехов в деятельности.

Рамиль Усубов выразил главе государства признательность за оказанное доверие и назначение на такую ответственную должность, как секретарь Совета безопасности. Он отметил, что за долгие годы работы на посту министра внутренних дел руководимое им министерство в своей деятельности всегда чувствовало высокое внимание и заботу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, а в последующие периоды – президента Ильхама Алиева. Рамиль Усубов особо подчеркнул, что принимаемые под руководством президента Ильхама Алиева меры по обеспечению стабильности, спокойствия в нашей стране имеют большое значение. Он сказал, что на посту секретаря Совета безопасности приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное ему высокое доверие.