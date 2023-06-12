Президент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group

12 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора одной из ведущих мировых инвестиционных компаний по управлению альтернативными инвестициями Starwood Capital Group Берри Стернлиха.

12 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора одной из ведущих мировых инвестиционных компаний по управлению альтернативными инвестициями Starwood Capital Group Берри Стернлиха.

Как сообщает Report, отметив процессы развития, происходящие в Азербайджане во всех сферах, и успехи, достигнутые за короткий срок, Берри Стернлих сказал, что нашей стране принадлежит большая роль в регионе. Гость подчеркнул, что многолетнее и прочное сотрудничество с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики представляет большое значение для возглавляемой им компании, и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении этого сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев положительно оценил тесные связи сотрудничающего с крупнейшими и передовыми финансовыми институтами мира Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики с компанией Starwood Capital Group, и подчеркнул важность продолжения усилий по дальнейшему укреплению партнерства. Глава государства отметил, что рост активов Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики даже в период нестабильных финансовых рынков является позитивным моментом.

На встрече было отмечено наличие благоприятной инвестиционной среды в Азербайджане, подчеркнуто, что имеются хорошие возможности для выгодных инвестиций в энергетическую сферу, в частности в альтернативную энергетику, в области логистики, туризма, состоялся обмен мнениями по этому вопросу.

Отметим, что Starwood Capital Group, одна из ведущих мировых инвестиционных компаний по управлению альтернативными инвестициями, была основана в 1991 году. Общая стоимость средств, которыми компания управляет в рамках своих стратегий в сфере недвижимости, кредитования и энергетической инфраструктуры, в настоящее время составляет 120 миллиардов долларов США. Головной офис компании, вложившей инвестиции более чем в 35 стран, находится в США. В настоящее время в ее портфельных компаниях работает более 5 тысяч сотрудников.