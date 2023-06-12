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Президент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group

Президент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group 12 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора одной из ведущих мировых инвестиционных компаний по управлению альтернативными инвестициями Starwood Capital Group Берри Стернлиха.
Внутренняя политика
12 июня 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group

12 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора одной из ведущих мировых инвестиционных компаний по управлению альтернативными инвестициями Starwood Capital Group Берри Стернлиха.

Как сообщает Report, отметив процессы развития, происходящие в Азербайджане во всех сферах, и успехи, достигнутые за короткий срок, Берри Стернлих сказал, что нашей стране принадлежит большая роль в регионе. Гость подчеркнул, что многолетнее и прочное сотрудничество с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики представляет большое значение для возглавляемой им компании, и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении этого сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев положительно оценил тесные связи сотрудничающего с крупнейшими и передовыми финансовыми институтами мира Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики с компанией Starwood Capital Group, и подчеркнул важность продолжения усилий по дальнейшему укреплению партнерства. Глава государства отметил, что рост активов Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики даже в период нестабильных финансовых рынков является позитивным моментом.

На встрече было отмечено наличие благоприятной инвестиционной среды в Азербайджане, подчеркнуто, что имеются хорошие возможности для выгодных инвестиций в энергетическую сферу, в частности в альтернативную энергетику, в области логистики, туризма, состоялся обмен мнениями по этому вопросу.

Отметим, что Starwood Capital Group, одна из ведущих мировых инвестиционных компаний по управлению альтернативными инвестициями, была основана в 1991 году. Общая стоимость средств, которыми компания управляет в рамках своих стратегий в сфере недвижимости, кредитования и энергетической инфраструктуры, в настоящее время составляет 120 миллиардов долларов США. Головной офис компании, вложившей инвестиции более чем в 35 стран, находится в США. В настоящее время в ее портфельных компаниях работает более 5 тысяч сотрудников.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives Founder and CEO of Starwood Capital Group
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev “Starwood Capital Group” şirkətinin təsisçisi və icraçı direktorunu qəbul edib

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