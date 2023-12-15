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Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов

Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов 15 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Хасана ас-Сувайди.
Внутренняя политика
15 декабря 2023 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов

15 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Хасана ас-Сувайди.

Как сообщает Report, глава государства передал поздравления в связи с успешным проведением в Дубае 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP28.

Мухаммед Хасан ас-Сувайди передал главе государства приветствия президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия президенту Объединенных Арабских Эмиратов.

Глава государства с удовлетворением вспомнил свой недавний визит в Объединенные Арабские Эмираты и встречу с президентом этой страны шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

На встрече было отмечено, что двусторонние дружеские отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами успешно развиваются во многих сферах, было подчеркнуто, что контакты на различных уровнях служат укреплению нашего сотрудничества.

Решение о проведении в следующем году в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 было расценено как пример большого доверия и уважения, проявленного к нашей стране на международной арене.

В ходе беседы была отмечена важность документов, которые будут подписаны сегодня, подчеркнуто, что это хороший показатель успешного развития сотрудничества в экономической сфере и наших отношений в целом.

Затем состоялась церемония подписания документов.

Между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Холдинговой компанией развития Абу-Даби было подписано Рамочное соглашение о совместных инвестициях.

Соглашение подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Хасан ас-Сувайди.

Между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов был подписан Меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в проектах дата-центров.

Меморандум подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Хасан ас-Сувайди.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives UAE Minister of Investment
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin investisiya nazirini qəbul edib

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