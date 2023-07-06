Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира

6 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики Ахмеда Аттафа, передает Report.
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национального сообщества за рубежом АлжираПрезидент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира 6 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики Ахмеда Аттафа, передает Report.
Внутренняя политика
6 июля 2023 г. 10:19
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Версия на английском языке Azerbaijani President receives Minister of Foreign Affairs and National Community Abroad of Algeria
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Əlcəzairin xarici işlər və xaricdəki milli icma nazirini qəbul edib