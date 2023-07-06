О нас

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира 6 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики Ахмеда Аттафа, передает Report.
Внутренняя политика
6 июля 2023 г. 10:19
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира

6 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики Ахмеда Аттафа, передает Report.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani President receives Minister of Foreign Affairs and National Community Abroad of Algeria
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Əlcəzairin xarici işlər və xaricdəki milli icma nazirini qəbul edib

Самое важное

СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
6 июля 2023 г. 00:47
Президент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
ФотоПрезидент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
5 июля 2023 г. 13:28
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
5 июля 2023 г. 10:48
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
5 июля 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
5 июля 2023 г. 10:40
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
5 июля 2023 г. 10:32
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
4 июля 2023 г. 14:54
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2023 г. 12:05
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
4 июля 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2023 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi