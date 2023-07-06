Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира

6 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики Ахмеда Аттафа, передает Report.

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6 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики Ахмеда Аттафа, передает Report. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijani President receives Minister of Foreign Affairs and National Community Abroad of Algeria