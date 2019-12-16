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Президент Ильхам Алиев принял президента ОАО "Азерэнержи"

Президент Ильхам Алиев принял главу "Азерэнержи"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Открытого акционерного общества ( ОАО) "Азерэнержи" Бабу Рзаева.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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