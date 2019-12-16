Президент Ильхам Алиев принял президента ОАО "Азерэнержи"

Президент Ильхам Алиев принял главу "Азерэнержи"

16 декабря, 2019 18:49

https://report.az/storage/news/6b9798f0ccedebf9046d0c8f59e81791/f4cea844-d461-4209-b10b-03f30a1a1be8_292.jpg Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Открытого акционерного общества ( ОАО) "Азерэнержи" Бабу Рзаева. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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