Президент Ильхам Алиев принял председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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