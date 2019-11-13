Президент Ильхам Алиев принял председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Президент Ильхам Алиев принял главу "Азербайджанские железные дороги"

13 ноября, 2019 16:24

https://report.az/storage/news/33e71b4719b6299978d4a4872f8d7269/06aaa8f8-4db1-4516-aaec-fec627ca3f56_292.jpg Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.