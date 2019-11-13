 Наверх

Президент Ильхам Алиев принял председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Президент Ильхам Алиев принял главу "Азербайджанские железные дороги"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!