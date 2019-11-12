Президент Ильхам Алиев принял глав исполнительной власти городов Ширвана, Зардаба, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

Как сообщает Report, выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

- В нашей стране продолжаются кадровые реформы. Они являются составной частью общих реформ. После прошлогодних президентских выборов начался новый период реформ, которые в настоящее время продолжаются. Может возникнуть вопрос: если в стране обеспечено динамичное развитие, то какая необходимость в реформах? Могу однозначно ответить, что да, необходимость в реформах есть. Реформы означают совершенствование, означают адаптацию к новому времени, означают прогресс. Если обратить внимание на опыт стран, добившихся успехов в мировом масштабе, то можно убедиться в том, что они были достигнуты именно за счет прогресса.

В последние 16 лет Азербайджан переживает период динамичного развития. Оно проявляется во всех сферах. В значительной степени возрос международный авторитет нашей страны. Сегодня мы осуществляем свою деятельность как страна, заслуживающая очень высокого уважения в мировом масштабе. Это еще раз подтвердил проведенный недавно в Баку Саммит Движения неприсоединения. Мы уже председательствуем в Движении неприсоединения – второй по величине после ООН организации в мировом масштабе, председательство будет продолжаться на протяжении трех лет. Оно было достигнуто единогласным решением 120 стран. То есть, это свидетельствует о том, что, по меньшей мере, две трети мирового сообщества поддерживают Азербайджан и высоко оценивают нашу политику.

Одновременно проводятся политические реформы. В последние годы были достигнуты большие успехи в области развития демократии, защиты прав человека. Я всегда говорил, что политические и экономические реформы в Азербайджане составляют единство.

Что касается экономической сферы, считаю, что достигнутый Азербайджаном результат является рекордным показателем в мировом масштабе, за 15 лет – в 2003-2018 годах наша экономика выросла более, чем втрое. Все остальные показатели подтверждают, что экономический рост одновременно позитивно отразился и на социальном обеспечении граждан. Таким образом, бедность в Азербайджане сократилась примерно с 50 до 5 процентов. На самом низком уровне находится внешний государственный долг, составляющий лишь 17 процентов валового внутреннего продукта, по этому показателю мы занимаем девятое место в мировом масштабе.

Реализованы крупные инфраструктурные проекты, уровень газификации в нашей стране сегодня составляет 96 процентов. Давосский всемирный экономический форум удостоил Азербайджан второго места в мировом масштабе по коэффициенту доступности электроэнергии. Это – высокое достижение. Строительство дорог – за 15 лет проложено 15 тысяч километров дорог, в том числе магистральных, междугородних, проселочных. Успешно реализованы другие инфраструктурные проекты, в том числе связанные с социальной инфраструктурой, построено, реконструировано или отремонтировано более 3200 школ, свыше 640 медицинских учреждений. То есть, все достигнутые результаты можно перечислять часами.

Должен отметить, что имеются большие успехи в области технологического развития. Сегодня Азербайджан является членом космического клуба, у нас три спутника. Могу сказать, что по результатам недавней крайне напряженной конкуренции Азербайджан в 2022 году будет принимать Международный конгресс астронавтики. Хочу сообщить, что нашими соперниками были Рио-де-Жанейро, Дели и Сингапур. То есть, нет необходимости говорить о том, насколько развитыми городами они являются. Азербайджан победил и в этом состязании. За счет чего? За счет того, что наша политика пользуется огромной поддержкой, одобрением в мировом масштабе. Наши слова не расходятся с делами. Азербайджан уже утвердился как очень ответственная страна в мировом масштабе.

Одновременно, успешно проводятся социальные реформы. Снижение уровня бедности объясняется тем, что наши экономические реформы, в том числе социальная сфера, окружены большим вниманием. В этом году широкий социальный пакет коснулся более 4 миллионов 200 тысяч человек. В значительной степени выросли минимальная заработная плата, минимальная пенсия. Минимальная заработная плата увеличилась почти вдвое, минимальная пенсия – более, чем на 70 процентов, пособие - в 2 раза. Средняя заработная плата в нынешнем году выросла на 35 процентов. Согласно предоставленным мне недавно статистическим данным, средняя заработная плата в Азербайджане в настоящее время составляет 723 маната. Уверен, что в предстоящие годы эта цифра увеличится. Прежде всего, потому что возрастет заработная плата. Кроме того, мы, проводя серьезную борьбу с теневой экономикой, вывели из тени уже более 100 тысяч рабочих мест и смогли оформить их, этот процесс будет продолжаться. Мы пока еще находимся в начале пути. Но повышение средней заработной платы на 35 процентов и доведение ее до 723 манатов, конечно, служит наглядным примером нашей социальной политики.

В последние годы были выполнены стоявшие перед нами все задачи в области энергетики и транспорта. Для выполнения данных задач были приложены огромные усилия. В крайне сложной геополитической обстановке были сданы в эксплуатацию нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Уже действует такой исторический проект, как TANAP, а до завершения реализации Южного газового коридора остается, можно сказать, год. Иншаллах, мы успешно завершим и этот проект.

В Азербайджане модернизируется транспортная инфраструктура. Хочу вернуться к последнему отчету Давосского всемирного экономического форума. В нем указано, что по эффективности железных дорог Азербайджан занимает 12-е место в мировом масштабе. По эффективности воздушного транспорта находится на 11-м месте. По качеству автомобильных дорог Азербайджан занимает 27-е место в мировом масштабе и первое в СНГ. То есть, функционирование транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад также в значительной степени зависело от нашей успешной политики, эти проекты уже стартовали. Азербайджан в долгосрочном формате будет получать от этих проектов как большие политические, так и экономические дивиденды.

Конечно, для сохранения и улучшения всех этих позитивных результатов непременно должна проводиться и кадровая реформа. С этой целью, в Азербайджане в настоящее время осуществляются серьезные кадровые реформы. С одной стороны, опытные кадры более эффективно выстраивают свою работу, а с другой, - открывается большое поле деятельности для молодежи. Это естественно, так как в будущем нашей страной станет управлять сегодняшняя молодежь. Она должна набираться опыта, быть профессиональной и в то же время привязанной к Родине. Поэтому каждый из нас должен прививать молодежи чувства патриотизма с тем, чтобы она была привязанной к Родине и свободной от какого бы то ни было внешнего влияния, так как авторитет нашей страны растет, ее возможности расширяются. Без нашего участия, согласия в региональной плоскости не может быть реализована ни одна инициатива или проект. Конечно, в этом случае возрастает интерес к нам, в то же время могут возрасти и попытки оказания давления со стороны некоторых кругов. Правда, опыт последних 16 лет свидетельствует о том, что Азербайджан очень умело и достойно справляется с любым давлением извне. Нам удалось дать веский ответ нацеленным против нас всем этим стрелам, оружию. Суть этого ответа заключается в том, что единство народа и власти – основной гарант сегодняшней стабильности и нашей независимой жизни. Но повторяю, молодежь непременно должна воспитываться и набираться опыта именно в духе патриотизма. Поэтому одна из целей последних кадровых реформ заключается в создании широких возможностей для молодежи, предоставление ей широкого поля деятельности, чтобы, с одной стороны, она набиралась опыта, а с другой, - вносила в дальнейшем вклад в наше общее дело.

Сегодня мы находимся на новом этапе кадровых реформ. В несколько районов назначаются главы исполнительной власти. Некоторые из них уже много лет занимают должности глав исполнительной власти, а некоторые назначаются на эту ответственную должность сегодня. Мы и здесь видим синтез, единство опыта и обновления, что является основной базой наших успехов.

Хочу сказать новоназначенным главам исполнительной власти: вам необходимо, в первую очередь, правильно оценить ситуацию, провести серьезный анализ, выявить недостатки и приложить усилия для решения имеющихся проблем. Если решение проблем зависит от центральных исполнительных органов, то вам следует непременно обратиться в центральные исполнительные органы, Администрацию Президента, Кабинет Министров, другие соответствующие структуры. Вопросы, которые вы можете решить сами, вы и должны решать сами. Главное, чтобы в вашей работе были утверждены основные принципы. Во-первых, вы должны достойно служить народу. Это касается как новоназначенных глав исполнительной власти, так и глав, уже проработавших на должности главы и направленных в другие районы и города. Служение народу – долг каждого государственного чиновника, я неоднократно говорил, что, как Президент, вижу свою задачу именно в этом – служении народу. Именно благодаря этому служению население Азербайджана оказывает нам огромную поддержку.

Хочу вернуться к отчету Давосского экономического форума. В нем указано, что Азербайджан вошел в первую десятку в мировом масштабе в области тенденций власти к переменам, реформам и поддержки, оказываемой руководству со стороны населения. За счет чего мы видим эту поддержку? За счет того, что служение народу – мой долг, оно и впредь останется моей главной обязанностью.

С другой стороны, главы исполнительной власти должны быть профессионалами, обладать знаниями, пользоваться авторитетом в районах и городах, где работают. Это зависит исключительно от их работы. Доверие Президента уже является для народа месседжем о том, что Президент доверяет этим лицам. Однако, такое доверие не является абсолютным, сегодня оно есть, а завтра может не быть. Это зависит от вашей работы. Вам необходимо построить свою работу так, чтобы граждане поддерживали вас, были вашей опорой. Если вы совершите что-то нехорошее, то, конечно, мы тут же узнаем об этом, и вы понесете наказание. Вам следует работать так, чтобы народ был доволен. Ваш долг, в первую очередь, - служить народу и профессионально справляться со своими обязанностями. С другой стороны, вы должны проводить серьезную борьбу с негативными фактами в возглавляемых вами городах и районах. Коррупция, взяточничество должны быть исключены из повестки дня Азербайджана. Правда, нет страны, где бы не было этой проблемы. Но, главное, какое отношение проявляют к данному вопросу руководство и власть, в том числе, местные исполнительные органы. Если они закрывают глаза или же сами участвуют в этих грязных делах, то, конечно, понесут и должны понести заслуженное наказание. Хочу еще раз обратиться к гражданам: если увидите, что руководящие лица идут по неверному пути, непременно сообщите, обязательно проинформируйте, и мы, конечно, проверив все сигналы, примем правильное решение. Правда, порой на какой-то личной почве против государственных чиновников выдвигаются необоснованные обвинения. В особенности, в первых рядах в этом деле находятся антинациональные и совершенно жалкие, трусливые люди, именующие себя оппозицией, ведь они ничего не умеют. Они могут только проводить клеветнические кампании и пытаются помешать нашей работе. Но история и реальность свидетельствуют о том, что эта антинациональная трусливая группа людей, пытающаяся препятствовать нашей работе, никогда не сможет помешать нам. Сегодня они, используя лишь социальные сети, некоторые интернет-ресурсы, проводят клеветническую кампанию против государственных чиновников. Поэтому все сигналы, поступающие с мест, будут объективно рассмотрены, и ваша деятельность получит объективную оценку. Поэтому вам необходимо работать так, чтобы граждане были довольны, чтобы дела в возглавляемых вами городах и районах обстояли хорошо. Вы должны стараться, чтобы районы инвестировались, прилагать усилия для убеждения инвесторов. То есть, не следует ждать, что государство придет и что-то сделает, мы и без того делаем это. В настоящее время продолжается исполнение 4-й программы регионального развития. Уверен, что в предстоящие 4 года найдут решение неразрешенные до сих пор вопросы. Однако, вам необходимо уделять внимание существующим в каждом районе проблемам, реагировать на них и стараться решить эти вопросы.

Поэтому, вашими основными задачами должны стать патриотизм, точность, прозрачность, служение гражданам, руководство принципами государственности, привлечение инвесторов, обеспечение социально-экономического развития районов. Повторяю, сферам как промышленного, так и сельскохозяйственного производства по государственной линии оказывается большая поддержка. Неслучайно, по итогам 9 месяцев текущего года наша ненефтяная промышленность выросла более чем на 15, а сельское хозяйство – на 7 процентов. Завершается сезон сбора хлопка, как мне сообщили, в нынешнем году мы добились рекордного показателя. В сравнении с минувшим годом мы сократили посевные площади со 132 тысяч до 100 тысяч гектаров, так как в некоторых местах земли были выбраны неверно. Но, урожайность возросла. В настоящее время сбор продолжается, урожайность с гектара достигла 27 центнеров, в минувшем году она составляла 17 центнеров. Если в прошлом году мы собрали со 132 тысяч гектаров 233 тысячи тонн, то в этом году со 100 тысяч гектаров – более 270 тысяч тонн хлопка. Я говорю только о хлопке. Сегодня большой прогресс наблюдается и в зерноводстве. Общий показатель достиг 32 центнеров. Это – очень высокий показатель. Но станет еще выше. Растет урожайность в плодоводстве, фундуководстве. То есть, в области сельского хозяйства по государственной линии проводится огромная работа. Вам тоже следует оказывать свою поддержку, уделять внимание предпринимателям, не причинять им неудобств. Если тот или иной предприниматель желает вложить средства, начать какую-то работу, то вам необходимо тут же поддержать его. Порой в отношении предпринимателей проявляют несправедливость, предпринимаются попытки что-то получить от них. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Хочу сказать предпринимателям, что если они столкнутся с таким негативным фактом, то пусть немедленно известят нас.

Общее развитие нашей страны позитивно, и я не вижу в будущем какой-то серьезной проблемы, так как в политическом отношении наша страна достаточно сильная, стабильность является одним из основных факторов успешного развития Азербайджана. Гаранты стабильности – азербайджанский народ и наша политика. Любой, кто будет очернять нашу политику, понесет наказание. Мы прилагаем такие усилия, проводим такую работу, и если какой-то негодный чиновник для обеспечения личных интересов совершит негативное деяние, то непременно понесет наказание, история уже подтверждает это.

Уверен, что вы оправдаете это высокое доверие и будете работать так, чтобы добиться еще более динамичного развития в возглавляемых вами районах и городах.

*** 16:29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в связи с назначением на должности глав ИВ города Ширван Ильгара Аббасова, Зардабского района - Мардана Джамалова, Сураханского района Баку - Азиза Азизова, Ясамальского района столицы - Эльшада Гасанова, Хатаинского района столицы - Рафига Гулиева.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.