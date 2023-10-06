Президент Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро ВОЗ

6 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Генри Клюге, сообщает Report.
Президент Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро ВОЗПрезидент Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро ВОЗ 6 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Генри Клюге, сообщает Report.
Внутренняя политика
6 октября 2023 г. 13:07
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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives WHO Regional Director for Europe
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev ÜST-nin Avropa üzrə regional direktorunu qəbul edib