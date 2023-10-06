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Президент Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро ВОЗ

Президент Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро ВОЗ 6 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Генри Клюге, сообщает Report.
Внутренняя политика
6 октября 2023 г. 13:07
Президент Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро ВОЗ

6 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Генри Клюге, сообщает Report.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives WHO Regional Director for Europe
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev ÜST-nin Avropa üzrə regional direktorunu qəbul edib

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